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Макрон высказался о публикациях карикатур на пророка Мухаммеда
31.10.2020 22:03
Фото: valeursactuelles.com
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что способен понять чувства мусульман после появления в прессе карикатур на пророка Мухаммеда.
На тему публикаций, после которых совершались преступления, представитель официального Парижа высказался в интервью Al Jazeera.
Как заявил французский президент, он способен понять, какие чувства испытывают мусульмане после публикацей карикатур на пророка Мухаммеда. Вместе с тем, власти не имеют никакого отношения к появлению таких изображений в СМИ, подчеркнул Эммануэль Макрон. По его словам, инициатива таких публикаций исходит исключительно "от свободных и независимых средств массовой информации", и они никак не связаны с правительством.
Ранее во многих городах Бангладеш, Ливана, Палестины и Пакистана прошли акции протеста
, в которых участвовали десятки тысяч верующих. Мусульмане крайне негативно отреагировали на заявления Макрона, который, по их мнению, оправдывал публикации и дальнейшее распространение карикатурных изображений пророка.
За последнее время во Франции произошел целый ряд терактов и нападений, в том числе, на сотрудников полиции. В середине минувшего октября под Парижем жестоко расправились с учителем, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке. После этого Макрон заявил о необходимости значительно усилить борьбу с представителями радикального ислама, что вызвало новую волну негодования среди мусульман.
Вскоре после выступления французского президента были убиты три человека в Ницце, а сегодня неизвестный стрелял в православного священника в Лионе.
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