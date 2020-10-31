|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Марадона надеется, что российская вакцина спасет мир от коронавируса
31.10.2020 18:16
Фото: smi2.net
Чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона с надеждой отозвался о вакцине, которая была создана в России.
По словам легендарного аргентинского спортсмена, препарат поможет преодолеть пандемию коронавируса, которая охватила мир.
Как заявил Диего Марадона в интервью Clarin, ему хотелось бы верить, что пандемия закончится как можно скорее. Футболист при этом констатировал, что по всему миру людям сейчас "приходится тяжело, многие остались без работы". Спортсмен признался, что еще "никогда не видел ничего подобного", случилось самое худшее, что только могло произойти.
При этом футболист подчеркнул, что верит в главу РФ Владимира Путина. По словам Марадоны, он уверен, что у российского лидера "скоро будет вакцина", которая поможет миру справиться с пандемией.
30 октября знаменитому футболисту исполнилось шестьдесят лет. При этом Марадона сообщил, что вынужден соблюдать самоизоляцию после контакта с человеком, который заболел коронавирусом.
Напомним, в минувшем августе глава РФ Владимир Путин сообщил о том, что в нашей стране зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Президент объявил об этом во время совещания с членами правительства, выразив надежду на массовый выпуск препарата. Глава государства подчеркнул, что вакцинация будет "исключительно добровольной", и достижениями отечественных ученых смогут воспользоваться все желающие.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|