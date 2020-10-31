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Марадона надеется, что российская вакцина спасет мир от коронавируса


31.10.2020 18:16
Марадона надеется, что российская вакцина спасет мир от коронавирусаФото: smi2.net

Чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона с надеждой отозвался о вакцине, которая была создана в России.

По словам легендарного аргентинского спортсмена, препарат поможет преодолеть пандемию коронавируса, которая охватила мир.

Как заявил Диего Марадона в интервью Clarin, ему хотелось бы верить, что пандемия закончится как можно скорее. Футболист при этом констатировал, что по всему миру людям сейчас "приходится тяжело, многие остались без работы". Спортсмен признался, что еще "никогда не видел ничего подобного", случилось самое худшее, что только могло произойти.

При  этом футболист подчеркнул, что верит в главу РФ Владимира Путина. По словам Марадоны, он уверен, что у российского лидера "скоро будет вакцина", которая поможет миру справиться с пандемией.

30 октября знаменитому футболисту исполнилось шестьдесят лет. При этом Марадона сообщил, что вынужден соблюдать самоизоляцию после контакта с человеком, который заболел коронавирусом.

Напомним, в минувшем августе глава РФ Владимир Путин сообщил о том, что в нашей стране зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Президент объявил об этом во время совещания с членами правительства, выразив надежду на массовый выпуск препарата. Глава государства подчеркнул, что вакцинация будет "исключительно добровольной", и достижениями отечественных ученых смогут воспользоваться все желающие.

Автор: Злата Богатова

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