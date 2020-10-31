Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Марадона надеется, что российская вакцина спасет мир от коронавируса

31.10.2020 18:16

Фото: smi2.net



Чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона с надеждой отозвался о вакцине, которая была создана в России.



По словам легендарного аргентинского спортсмена, препарат поможет преодолеть пандемию коронавируса, которая охватила мир.



Как заявил Диего Марадона в интервью Clarin, ему хотелось бы верить, что пандемия закончится как можно скорее. Футболист при этом констатировал, что по всему миру людям сейчас "приходится тяжело, многие остались без работы". Спортсмен признался, что еще "никогда не видел ничего подобного", случилось самое худшее, что только могло произойти.



При этом футболист подчеркнул, что верит в главу РФ Владимира Путина. По словам Марадоны, он уверен, что у российского лидера "скоро будет вакцина", которая поможет миру справиться с пандемией.



30 октября знаменитому футболисту исполнилось шестьдесят лет. При этом Марадона сообщил, что вынужден соблюдать самоизоляцию после контакта с человеком, который заболел коронавирусом.



Напомним, в минувшем августе глава РФ Владимир Путин сообщил о том, что в нашей стране зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Президент объявил об этом во время совещания с членами правительства, выразив надежду на массовый выпуск препарата. Глава государства подчеркнул, что вакцинация будет "исключительно добровольной", и достижениями отечественных ученых смогут воспользоваться все желающие.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.10.2020 22:17 «Спартак» требует извинений после шутки комментатора «Матч ТВ» о Тедеско

«Спартак» требует извинений после шутки комментатора «Матч ТВ» о Тедеско 30.10.2020 15:29 Нурмагомедов грубо обругал Макрона

Нурмагомедов грубо обругал Макрона 28.10.2020 10:55 Заразившийся коронавирусом Роналду не сможет сыграть с «Барселоной»

Заразившийся коронавирусом Роналду не сможет сыграть с «Барселоной» 25.10.2020 23:05 За бой с Гэтжи Нурмагомедов заработал более $6 млн

За бой с Гэтжи Нурмагомедов заработал более $6 млн 25.10.2020 00:26 Нурмагомедов победил Гэтжи и объявил о завершении карьеры