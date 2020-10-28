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Нурмагомедов грубо обругал Макрона
15:29
Фото: blogspot.com
Российский боец Хабиб Нурмагомедов, являющийся сейчас лидером рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), позволил себе грубо обругать французского президента Эммануэля Макрона.
В своем Instagram он также опубликовал изображение политика с отпечатком подошвы.
Отреагировав на недавние высказывания Эммануэля Макрона, россиянин назвал французского лидера "тварью". По мнению Хабиба Нурмагомедова, политик оскорбляет чувства мусульман "под лозунгом свободы слова". Боец отметил, что "Аллах скор в расчете" и уже в ближайшее время французам предстоит увидеть, чем могут обернуться провокации против мусульман.
Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров выразил готовность уйти со своей должности, пострадать или отдать жизнь, чтобы отстаивать мнение по недавним заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона. Как подчеркивал Кадыров, он остается при своей позиции и готов многократно ее озвучить, имея на это право как человек, безмерно любящий свою религию и строго соблюдающий "все предписания священного Корана и сунны".
В поддержку Эммануэля Макрона выразилась российская телеведущая Ксения Собчак, после чего в ее адрес начали поступать угрозы и требования извиниться. По словам ведущей, она намерена обратиться в полицию.
Заявление французского лидера, сделанное после расправы над школьным учителем под Парижем, вызвало большой резонанс. Ряд стран отреагировал на это призывом бойкотировать продукцию Франции. Вскоре после высказываний Эммануэля Макрона о намерении усилить борьбу с исламскими радикалами произошел еще один теракт: в Ницце злоумышленник напал на верующих в церкви. Жертвами инцидента стали три человека, при этом женщина была обезглавлена.
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