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СМИ: В Ницце неизвестный напал на людей в церкви


12:05
СМИ: В Ницце неизвестный напал на людей в церквиФото: smi2.net

ЧП случилось в церкви Нотр-Дам, сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как передают французские СМИ, нападавший обезглавил пожилого мужчину.

Сегодня утром в Ницце было совершено нападение на людей в церкви. По данным ряда источников, инцидент случился возле храма Нотр-Дам. Как сообщает издание Nice-Matin, жертвами ЧП стали не менее двух человек, включая пожилого мужчину. Со ссылкой на очевидцев отмечается, что 70-летний пенсионер был обезглавлен нападавшим.

Сразу после происшествия в районе происшествия были слышны выстрелы. Издание пишет о том, что правоохранительные органы задержали подозреваемого. Сведений о его личности и мотивах пока нет.

Полицейские оцепили место, где произошло нападение. В эти минуты глава МВД Франции Жеральд Дарманен проводит экстренное совещание в связи со случившимся.

Ранее неподалеку от Парижа 18-летний уроженец Москвы с чеченскими корнями обезглавил школьного учителя. Мотивом нападения на преподавателя стал показ ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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