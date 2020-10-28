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Кадыров заявил, что готов покинуть пост главы Чечни из-за позиции по Макрону


28.10.2020 23:05
Кадыров заявил, что готов покинуть пост главы Чечни из-за позиции по МакронуФото: vk.com

Чеченский лидер Рамзан Кадыров выразил готовность уйти со своей должности, пострадать или отдать жизнь, чтобы отстаивать мнение по недавним заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом российский политик сообщил в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул Рамзан Кадыров, он готов многократно повторить собственные слова в отношении французского президента и это его "право как человека, безмерно любящего свою религию". Глава Чечни написал, что строго соблюдает "все предписания священного Корана и сунны" и не может оставить без реакции действия безбожников, которые сейчас "глумятся над религией".

Ранее Рамзан Кадыров обратился к президенту Франции "прекратить нападки на веру". Комментируя высказывания Эмманюэля Макрона, чеченский лидер подчеркивал, что высказывает свое мнение как мусульманин, а не как политический деятель.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов заявил, что внешней политикой в нашей стране занимается лишь президент, а не руководители регионов. Кадыров заявил, что согласен с Песковым и прекрасно понимает, как происходят процессы формирования внешней политики. Однако необходимо учесть факт, что свое мнение в адрес Макрона он высказывал "как мусульманин, а не как политик".

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что в стране будет развернута активная борьба "против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций". На эту тему президент говорил после жестокого убийства учителя, показавшего во время занятия карикатуры на пророка Мухаммеда, которые были опубликованы на страницах Charlie Hebdo.

Напомним, в Сети сейчас активно обсуждают заявление муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева, который подверг резкой критике слова Эммануэля Макрона. Как подчеркивал священнослужитель, французский президент инициировал "заранее проигрышное шествие на ислам", и оно может привести к новым жертвам. Некоторые пользователи не поддержали резкие высказывания муфтия, однако нашлись и те, кто разделил такую позицию. По их мнению, Межиев лишь предостерег главу Францию от исламофобских настроений в обществе, ведь это может разрушить государство.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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