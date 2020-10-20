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Убитого во Франции педагога посмертно наградят орденом Почетного легиона
20.10.2020 14:18
Фото: euronews.com
Французский педагог Самюэль Пати, который погиб несколько дней назад от рук радикала, будет посмертно награжден орденом Почетного легиона.
С таким заявлением выступил глава Минобразования страны Жан-Мишель Бланке, сообщает телевизионный канал BFMTV.
Как заявил министр, погибший преподаватель также станет командором Академических пальм. Такой орден вручается педагогам, представителям мира образования, и жертва Самюэеля Пати достойна такого признания, подчеркнул Жан-Мишель Бланке.
Во Франции орден Почетного легиона представляет собой высший знак признания особых заслуг, а орден Академических пальм вручают за заслуги в сферах науки и образования. Оба ордена в начале XIX века учредил Наполеон Бонапарт.
Ранее канцелярия главы государства назвала дату проведения национальной церемонии прощания с Пати. Траурное мероприятие будет организовано в среду, 21 октября, во дворе университета Сорбонны. Выбор места был сделан президентом Эммануэлем Макроном после согласования с близкими погибшего учителя и символизирует просвещение и образование.
ЧП случилось 16 октября, когда исламский террорист ворвался в среднее учебное заведение Коллеж-Буа-д'Ольн города Конфлан-Сент-Онорин в департаменте Ивелин, неподалеку от Парижа. Злоумышленник жестоко расправился с Самюэлем Пати, преподававшим историю, обществоведение и географию.
Причиной нападения стал один из уроков, который Пати провел за несколько дней до гибели. Педагог решил показать своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, когда проводил занятие на тему свободы выражения. Демонстрация таких изображений вызвала резко негативный отклик в местных исламистских кругах.
В ходе начатого расследования французские власти выяснили, что к убийству преподавателя причастен 18-летний выходец из России, имевший чеченские корни. Вскоре после преступления он был ликвидирован сотрудниками полиции в городе Эраньи.
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