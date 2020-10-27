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Обнаружены останки пропавших членов экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера


27.10.2020 23:42
Обнаружены останки пропавших членов экипажа взорвавшегося в Азовском море танкераФото: gazetavv.com

В Азовском море найдены погибшими трое членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", где в минувшую субботу произошел мощный взрыв с последующим возгоранием. Как рассказали в столичном управлении на транспорте Следственного комитета России (СКР), останки моряков обнаружили во время осмотра судна.

После того, как в Керченском проливе произошел взрыв на судне, удалось спасти десять членов экипажа. На тот момент еще трое считались пропавшими без вести.

По словам официальной представительницы ведомства Елены Марковской, тела моряков удалось найти при осмотре места происшествия. В целях установления личности погибших уже назначены генетические экспертизы.

Предположительно, речь идет о боцмане, 19-летнем матросе и 23-летнем практиканте, которые пропали сразу после ЧП. В их поисках ранее были задействованы вертолеты Ми-8. Они успели обследовать море на площади 400 кв. км.

Следственные органы по факту взрыва возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ. Причины и все обстоятельства инцидента, повлекшего гибель трех человек, выясняются.

Взрыв с последующим возгоранием произошел на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", который из порта "Кавказ" следовал в порт Ростова-на-Дону, в минувшую субботу, 24 октября. Разлива нефти в районе бедствия судна зафиксировано не было.

Автор: Злата Богатова

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