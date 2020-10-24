Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Азовском море танкер получил значительные пробоины после взрыва

24.10.2020 22:45

Фото: oilandgasvisionjobs.com



Оценивать состояние судна предстоит специалистам, передает ТАСС.



Со ссылкой на представителей Росморречфлота отмечается, что эксперты уже направились на спасательных буксирах к месту аварии на судне "Генерал Ази Асланов".



По предварительным данным, танкер мог получить пробоины достаточно больших размеров. Более точная информация о масштабах повреждений будет после того, как прибудут специалисты, которые уже направились к судну на спасательных буксирах.



Приоритетной задачей спасателей сейчас остается поиск людей. В результате ЧП боцмана, матроса и практиканта могло выбросить за борт судна взрывной волной. Судьба трех человек пока остается неустановленной.



Известно также, что сейчас увеличивается крен танкера. Вода продолжает поступать через пробоину.



Как сообщает агентство "Интерфакс", разлива нефти в районе бедствия судна зафиксировано не было. Об этом заявил Никита Гавриляк, возглавляющий пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По его словам, на судах, которые задействованы в мероприятиях по ликвидации ЧП, имеются заградительные боны длиной более полутора тысяч метров.



Взрыв с последующим возгоранием произошел сегодня на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", который из порта "Кавказ" следовал в порт Ростова-на-Дону. Десять членов экипажа были эвакуированы прибывшими спасателями. Поиски трех человек активно продолжаются, отметили в региональном МЧС.



Автор: Злата Богатова

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