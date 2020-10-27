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В Москве за сутки умерли 75 пациентов с COVID-19
27.10.2020 23:24
Фото: livejournal.com
За последние сутки в Москве было зафиксировано 75 летальных исходов среди пациентов с лабораторно подтвержденным заражением коронавирусом.
Как информирует столичный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, с начала пандемии в городе скончались 6 578 человек, заразившихся COVID-19.
В последний раз такой уровень смертей фиксировался в Москве 1 июня, когда не удалось спасти 76 пациентов, зараженных коронавирусом.
В сообщении указано, что у всех умерших ранее также была диагностирована пневмония.
По данным официальной статистики, в российской столице выявили свыше 405 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе, 4 312 — за последние двадцать четыре часа. На текущий момент признаны излечившимися и уже покинули больницы более 296 тыс. заразившихся.
Ранее на самоизоляцию после контакта с инфицированным COVID-19 был вынужден уйти глава российского МИД Сергей Лавров.
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