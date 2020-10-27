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Сергей Лавров самоизолировался после контакта с зараженным коронавирусом
27.10.2020 20:40
Фото: kapital.kz
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров самоизолировался после того, как контактировал с зараженным коронавирусом, передает ТАСС.
Как стало известно, деловой график министра уже был изменен: визиты и встречи главы МИД передвинули на более поздний срок.
Во вторник в Департаменте информации и печати МИД РФ пояснили, что Сергей Лавров ближайшее время будет находиться на самоизоляции из-за контакта с человеком, который заразился коронавирусом. Представители внешнеполитического ведомства отметили, что самочувствие у министра хорошее.
Предполагалось, что завтра, 28 октября Сергей Лавров совершит официальный визит в Белград, а затем - в Сараево. Но по причине вынужденной самоизоляции деловой график российского министра уже был изменен. Как пояснили представители дипломатического ведомства, все ранее намеченные поездки и встречи Лаврова пришлось перенести.
Ранее в Приангарье, где коронавирус подтвердился у губернатора Игоря Кобзева, заболел и глава правительства
Константин Зайцев. Как пояснили представители администрации Иркутской области, в настоящее время глава региона находится в больнице, его состояние медики оценивают как стабильное. Кобзев, как и Зайев, трудятся в удаленном режиме.
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