Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сергей Лавров самоизолировался после контакта с зараженным коронавирусом

27.10.2020 20:40

Фото: kapital.kz



Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров самоизолировался после того, как контактировал с зараженным коронавирусом, передает ТАСС.



Как стало известно, деловой график министра уже был изменен: визиты и встречи главы МИД передвинули на более поздний срок.



Во вторник в Департаменте информации и печати МИД РФ пояснили, что Сергей Лавров ближайшее время будет находиться на самоизоляции из-за контакта с человеком, который заразился коронавирусом. Представители внешнеполитического ведомства отметили, что самочувствие у министра хорошее.



Предполагалось, что завтра, 28 октября Сергей Лавров совершит официальный визит в Белград, а затем - в Сараево. Но по причине вынужденной самоизоляции деловой график российского министра уже был изменен. Как пояснили представители дипломатического ведомства, все ранее намеченные поездки и встречи Лаврова пришлось перенести.



Ранее в Приангарье, где коронавирус подтвердился у губернатора Игоря Кобзева, заболел и глава правительства

Константин Зайцев. Как пояснили представители администрации Иркутской области, в настоящее время глава региона находится в больнице, его состояние медики оценивают как стабильное. Кобзев, как и Зайев, трудятся в удаленном режиме.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 150

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 01:23 В Анкаре сочли отвратительной карикатуру на Эрдогана в Charlie Hebdo

В Анкаре сочли отвратительной карикатуру на Эрдогана в Charlie Hebdo 27.10.2020 16:39 Проблема с лекарствами для онкобольных будет решена, заявил Песков

Проблема с лекарствами для онкобольных будет решена, заявил Песков 27.10.2020 15:59 Кадыров потребовал от Макрона «прекратить нападки на веру»

Кадыров потребовал от Макрона «прекратить нападки на веру» 27.10.2020 13:02 Командующий армией обороны Карабаха ранен и ушел в отставку

Командующий армией обороны Карабаха ранен и ушел в отставку 26.10.2020 21:37 В Ереване подтвердили потерю контроля над карабахским Кубатлы