|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Кадыров потребовал от Макрона «прекратить нападки на веру»
15:59
Фото: surfingbird.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом "прекратить нападки на веру".
Заявление было сделано в связи с высказываниями европейского политика о носителях "радикальной идеологии".
Французский лидер Эммануэль Макрон выступил с предупреждением, что власти страны намерены начать "активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций". Глава государства говорил об этом после убийства учителя в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Педагог был обезглавлен за демонстрацию во время занятий карикатуры на пророка Мухаммеда, которые ранее публиковались в журнале Charlie Hebdo.
Во время траурной церемонии прощания с погибшим педагогом французский лидер также подтвердил, что в будущем карикатуры на пророка Мухаммеда будут публиковаться вновь.
Комментируя заявления Эммануэля Макрона, Рамзан Кадыров подчеркнул, что президент Франции "не может не знать", как верующие воспринимают карикатуры на пророка. При этом политик своими действиями не пытается урегулировать ситуацию - "он, наоборот, раздувает огонь", подчеркнул чеченский лидер. В своем Telegram-канале Кадыров потребовал от Макрона прекратить "нападки на веру".
Ранее в Сети начали активно обсуждать заявление муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева, который подверг резкой критике слова Эммануэля Макрона. Как подчеркивал священнослужитель, французский президент инициировал "заранее проигрышное шествие на ислам", и оно может привести к новым жертвам. Некоторые пользователи не поддержали резкие высказывания муфтия, однако нашлись и те, кто разделил такую позицию. По их мнению, Межиев лишь предостерег главу Францию от исламофобских настроений в обществе, ведь это может разрушить государство.
Напомним, после заявления Эммануэля Макрона о радикальных исламистах французского посла вызвали в МИД Индонезии для разъяснений, а в ряде стран даже объявили бойкот французской продукции.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|