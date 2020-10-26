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В Ачхой-Мартане при перестрелке погиб сотрудник ОМОН, еще один ранен


12:46
В Ачхой-Мартане при перестрелке погиб сотрудник ОМОН, еще один раненФото: tom.ru

В Чечне бойцы спецподразделений устроили перестрелку после словесного конфликта, передают российские СМИ.

В результате инцидента, случившегося в населенном пункте Ачхой-Мартан, ранения получили по меньшей мере два человека.

По данным агентства "Интерфакс", погиб как минимум один человек. Второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Со ссылкой на осведомленный источник в регионе уточняется, что выстрелы прозвучали возле кафе. Причиной конфликта, завершившего стрельбой, стала словесная перепалка.

Вместе с тем в ряде СМИ появились сообщения о том, что в результате конфликта погибли двое сотрудников спецназа. Каких-либо официальных комментариев от местных правоохранительных органов пока не последовало.

Две недели назад в Грозном в рамках контртеррористической операции нейтрализовали четырех боевиков. Злоумышленники, блокированные в частном доме, оказывали сопротивление. В перестрелке получили смертельные ранения трое силовиков.

Как заявил позднее чеченский лидер Рамзан Кадыров, уничтоженные боевики прибыли в РФ из-за рубежа. По его словам, они могли планировать террористические атаки на территории республики.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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