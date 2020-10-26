|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Ачхой-Мартане при перестрелке погиб сотрудник ОМОН, еще один ранен
12:46
Фото: tom.ru
В Чечне бойцы спецподразделений устроили перестрелку после словесного конфликта, передают российские СМИ.
В результате инцидента, случившегося в населенном пункте Ачхой-Мартан, ранения получили по меньшей мере два человека.
По данным агентства "Интерфакс", погиб как минимум один человек. Второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Со ссылкой на осведомленный источник в регионе уточняется, что выстрелы прозвучали возле кафе. Причиной конфликта, завершившего стрельбой, стала словесная перепалка.
Вместе с тем в ряде СМИ появились сообщения о том, что в результате конфликта погибли двое сотрудников спецназа. Каких-либо официальных комментариев от местных правоохранительных органов пока не последовало.
Две недели назад в Грозном в рамках контртеррористической операции нейтрализовали четырех боевиков. Злоумышленники, блокированные в частном доме, оказывали сопротивление. В перестрелке получили смертельные ранения трое силовиков.
Как заявил позднее чеченский лидер Рамзан Кадыров, уничтоженные боевики прибыли в РФ из-за рубежа. По его словам, они могли планировать террористические атаки на территории республики.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|