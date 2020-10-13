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В Грозном трое силовиков погибли в перестрелке с боевиками


13.10.2020 11:47
В Грозном трое силовиков погибли в перестрелке с боевикамиФото: lezgigazet.ru

Уничтоженные в Грозном боевики прибыли в РФ из-за рубежа, сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров. По его словам, ликвидированные в ходе спецоперации злоумышленники могли планировать террористические атаки на территории республики.

Правоохранители заранее получили сведения об их прибытии, пояснил глава региона.

Рассказывая о случившемся, глава Чечни подчеркнул, что в регионе уже давно смогли покончить с террористическими формированиями. Сведения о том, что в Чечню из-за рубежа прибыли участники НВФ, местные правоохранители получили заблаговременно. После этого начали проводиться оперативные мероприятия, рассказал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, в поиске террористов силовикам оказали содействие местные жители. Первыми к месту обнаружения злоумышленников прибыли сотрудники ОМОНа Грозненского ЛО МВД России на транспорте.

Инцидент зафиксирован в Октябрьском районе Грозного, где в рамках контртеррористической операции нейтрализовали четырех боевиков. Как информировал ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК), злоумышленники, блокированные в частном доме, оказывали сопротивление. В перестрелке получили смертельные ранения трое силовиков.

Ранее в Крыму были задержаны пять россиян, причастных к подготовке террористической атаки на рынке Симферополя. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, злоумышленники намеревались привести в действие самодельное взрывное устройство, а также занимались пропагандой идеологии терроризма и экстремизма в Сети.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 440

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