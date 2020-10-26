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В Белоруссии несколько предприятий начали бастовать по призыву Тихановской


26.10.2020 22:26
В Белоруссии несколько предприятий начали бастовать по призыву ТихановскойФото: smi2.net

В Белоруссии на шести заводах сегодня началась забастовка, к которой призывала экс-кандидат в президенты и лидер оппозиции Светлана Тихановская.

Свою деятельность приостановили предприятия по производству холодильников и тракторов.

В понедельник, 26 октября, после истечения "народного ультиматума" провели шествие работники завода по производству холодильников "Атлант", пишут белорусские СМИ. К протестному движению также присоединились сотрудники "Минского тракторного завода" (МТЗ), "Минского автомобильного завода" (МАЗ), "Белкоммунмаша" и еще нескольких предприятий столицы и других городов.

При этом официальные представители администрации заводов ранее опровергли сообщения о забастовках. Подчеркивалось, что деятельность предприятий, в частности, МТЗ, осуществляется сегодня в обычном режиме.

Напомним, около двух недель назад участвовавшая в президентских выборах и сейчас находящаяся за пределами Белоруссии Светлана Тихановская объявила официальному Минску ультиматум. Лидер оппозиции пригрозила общенациональной забастовкой в случае невыполнения властями трех главных требований - отставки Александра Лукашенко, прекращения насилия на улицах и освобождения всех политзаключенных.

Автор: Злата Богатова

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