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Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум


13.10.2020 20:17
Тихановская предъявила Лукашенко ультиматумФото: kapital.kz

Как заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, она предъявляет официальному Минску во главе с президентом республики Александром Лукашенко "народный ультиматум".

Представительница оппозиции пригрозила властям общенациональной забастовкой в случае невыполнения трех главных требований.

В течение тринадцати дней должны быть выполнены три условия, подчеркнула Светлана Тихановская, опубликовав заявление в своем Telegram-канале. Представительница оппозиции пояснила, что до 25 октября Александр Лукашенко должен объявить об уходе с поста белорусского президента.

Кроме того, власти должны прекратить насилие в отношении участников протестных акций и освободить всех политзаключенных.

В случае, если руководство страны в течение тринадцати дней не выполнит требования оппозиции, в Беларуси начнется всеобщая забастовка. По словам Тихановской, будут блокированы все дороги, а в государственных магазинах произойдет обвал продаж.

Автор: Злата Богатова

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