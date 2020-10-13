Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум

13.10.2020 20:17

Фото: kapital.kz



Как заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, она предъявляет официальному Минску во главе с президентом республики Александром Лукашенко "народный ультиматум".



Представительница оппозиции пригрозила властям общенациональной забастовкой в случае невыполнения трех главных требований.



В течение тринадцати дней должны быть выполнены три условия, подчеркнула Светлана Тихановская, опубликовав заявление в своем Telegram-канале. Представительница оппозиции пояснила, что до 25 октября Александр Лукашенко должен объявить об уходе с поста белорусского президента.



Кроме того, власти должны прекратить насилие в отношении участников протестных акций и освободить всех политзаключенных.



В случае, если руководство страны в течение тринадцати дней не выполнит требования оппозиции, в Беларуси начнется всеобщая забастовка. По словам Тихановской, будут блокированы все дороги, а в государственных магазинах произойдет обвал продаж.



Автор: Злата Богатова

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