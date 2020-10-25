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На МТЗ и других крупных предприятиях Белоруссии опровергают сведения о забастовке


12:15
На МТЗ и других крупных предприятиях Белоруссии опровергают сведения о забастовкеФото: svodka.org

Как сообщает пресс-служба Минского тракторного завода (МТЗ), сведения о якобы начавшейся у них забастовке не соответствуют действительности.

Представители предприятия подчеркнули, что оно сейчас работает в обычном режиме.

Пресс-служба МТЗ опровергла информацию о том, что их рабочие отреагировали на призывы экс-кандидата в президенты Белоруссии и лидера оппозиции Светланы Тихановской. На заводе заявили о том, что забастовки у них нет, предприятие функционирует в обычном режиме, передает ТАСС.

Аналогичные комментарии дали прессе представители еще нескольких крупных предприятий Белоруссии, включая БелАЗ.

Ранее стало известно о задержании нескольких человек у проходной "Гродно Азот". Как сообщили в пресс-службе УВД Гродненской области, в милицию доставили лиц, которые не являются работниками этого предприятия. Находившимся там сотрудникам правоохранители предложили пройти на свои рабочие места либо разойтись.

Накануне, 25 октября, истек срок "народного ультиматума", который около двух недель назад оппозиция объявила действующим властям Белоруссии. После того, как требования не были удовлетворены, Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки. Представительница оппозиции также заявила о том, что Евросоюз готов оказать солидную финансовую помощь Минску в случае смены власти в стране.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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