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Скончался еще один сотрудник предприятия под Кировом, отравившийся фтором
25.10.2020 23:56
Фото: today.kg
Скончался еще один сотрудник "Галополимера", который в минувшем сентябре отравился соединениями фтора, информируют представители СУ СКР по Кировской области. После ЧП умерли уже четыре человека, еще трое продолжают лечение в больницах Москвы и Нижнего Новгорода.
В результате инцидента, зафиксированного на предприятии "Галополимер" в Кирово-Чепецке, отравились фтором семь рабочих. В настоящее время троим пострадавшим оказывается помощь в токсикологическом центре ФМБА РФ в Москве и нижегородском Приволжском окружном медицинском центре.
Пострадавшие были вынуждены обратиться в больницу после того, как трудились в условиях сильной загазованности 23 сентября. Допустивший это мастер смены ранее уже был помещен на домашний арест в рамках уголовного дела, которое возбудили по факту гибели сотрудников предприятия.
Расследование продолжается.
На прошлой неделе, несмотря на все усилия медиков, в больнице умер еще один рабочий предприятия "Галополимер", отравившийся фтором. 23 октября скончался третий пострадавший.
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