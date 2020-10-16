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В Кирово-Чепецке умер второй рабочий, отравившийся фтором
16.10.2020 22:08
Фото: kapital.kz
Несмотря на все усилия медиков, скончался еще один рабочий предприятия "Галополимер", отравившийся фтором.
В результате ЧП, случившегося 23 сентября, пострадали семь человек.
Как сообщает региональное СУ СКР, в минувшем сентябре сотрудники "Галополимера" проводили ремонтные мероприятия в одном из цехов предприятия. Им пришлось трудиться в условиях загазованности, после чего семь человек обратились к врачам с жалобами на ухудшение самочувствия.
По предварительным данным, рабочие отравились соединениями фтора. После гибели одного из пострадавших следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мастера смены, который допустил работу в опасных условиях.
В пятницу, 16 сентября, в больнице скончался еще один рабочий.
В рамках продолжающегося расследования по данному уголовному делу мастера смены задержали. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал мера пресечения в виде домашнего ареста.
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