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Ученые впервые точно измерили скорость вращения черной дыры


23.10.2020 15:51
Ученые впервые точно измерили скорость вращения черной дырыФото: kapital.kz

Исследователи считают, что сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути вращается крайне медленно либо вообще остается неподвижной.

О своих выводах ученые рассказали в статье, которая появилась в Astrophysical Journal Letters.

Как пояснил один из авторов этой работы, профессор Гарвардского университета Абрахам Лоеб, ученые проанализировали характер движения звезд в окрестностях сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. В результате специалисты утвердились во мнении о том, что она вращается очень медленно либо является неподвижной.

По словам профессора, ученые вели наблюдения "за несколькими недавно открытыми звездами", которые располагаются в ближайших окрестностях черной дыры Sgr A*. Судя по характеру их движения, скорость вращения ее не выше 10% от максимально допустимой для черных дыр. Ученые отметил, что иначе "орбиты многих из них были бы нестабильны".

Ученые полагают, что в центре каждой галактики во Вселенной может находиться одна или даже несколько сверхмассивных черных дыр. В частности, в ядре Млечного Пути располагается черная дыра Sgr A* (Стрелец А*). От нашей планеты ее отдаляет расстояние в 26 тыс. световых лет от Земли. По мнению астрономов, ее масса она может примерно в четыре миллиона раз превышать показатели Солнца.

Ранее исследователи смогли установить предел теоретически возможной скорости звука. В отчете, который появился в журнале Science Advances, отмечалось, что результаты практических экспериментов подтверждают теорию физиков о том, что предельный уровень составляет порядка 36,1 км/с, он может быть достигнут в твердом водороде. При этом в алмазе, который является наиболее известным твердым минералом, звук способен распространяться со скоростью примерно 18 км/с.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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