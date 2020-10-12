Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые установили максимально возможную скорость звука

12.10.2020 11:39

Фото: ophthalmology360.com



Исследователи смогли установить предел теоретически возможной скорости звука.



Как сообщается в отчете, который появился в журнале Science Advances, ученые пришли к заключению о том, что максимальным показателем может считаться уровень порядка 36 км/с.



Исследование проводилось коллективом ученых, в который входили представители Кембриджского университета и Лондонского университета королевы Марии, а также их российские коллеги из Института физики высоких давлений в Троицке. По их мнению, предельный максимум скорости звука обусловлен такими фундаментальными константами как постоянная тонкая структура и соотношение масс протона и электрона.



Результаты практических экспериментов подтверждают теорию ученых: физики установили, что предел звуковой скорости составляет порядка 36,1 км/с, он может быть достигнут в твердом водороде. В таком агрегатном состоянии этот элемент находится в ядрах планет — газовых гигантов, в частности, Юпитера. При этом в алмазе, который является наиболее известным твердым минералом, звук способен распространяться со скоростью примерно 18 км/с, отмечают специалисты, тогда как через газ или жидкость волны проходят гораздо более медленно.



Ранее исследователи смогли обнаружить залежи карбонатов на астероиде Бенну. По мнению специалистов, это указывает на то, что когда-то по поверхности могли течь водные потоки. Открытие сделали благодаря карте поверхности Бенну, которая была составлена американской межпланетной станцией OSIRIS-REx. Предполагается, что в конце октября она совершит посадку в кратере Найтингейл.



Автор: Злата Богатова

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