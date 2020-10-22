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Байден заявил, что никогда не получал денег из-за рубежа


08:21
Байден заявил, что никогда не получал денег из-за рубежаФото: viadvice.com

Как заявил кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден, действующий американский лидер Дональд Трамп сам якобы получает средства от других государств.

Об этом политик говорил в ходе очередных теледебатов, состоявшихся в Нэшвилле (штат Теннесси).

Дебаты транслировались в четверг центральными телеканалами Соединенных Штатов.

Как заявил Джозеф Байден, он за всю своею жизнь "ни разу не получил ни пенни от какого-либо иностранного источника". При этом кандидат на пост президента США от Демократической партии указал, что нынешний американский лидер Дональд Трамп, имеющий счет в Китае, уже успел выплатить солидную сумму в качестве налогов в этом государстве.

До этого Трамп обвинил своего оппонента в получении денег от Москвы.

Ранее публикация о банковском счете одной из компаний Трампа в Китае появилась в The New York Times. По данным газеты, в период 2013-2015 годах с него якобы выплачивалось свыше 188 тыс. долларов.

Напомним, Рудольф Джулиани, являющийся сейчас личным адвокатом главы США Дональда Трампа, ранее сообщил о фото несовершеннолетних девочек, обнаруженных в ноутбуке сына Джо Байдена Хантера. Юрист пояснил, что передал все эти материалы в полицию штата Делавэр.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

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