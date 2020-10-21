ИнтерНовости - новости в стране и мире
Алтайские чиновники объяснили скопление трупов в подвалах госпиталя
Алтайские чиновники объяснили скопление трупов в подвалах госпиталя
В США утилизировали 45 аппаратов ИВЛ, переданных из России в рамках гуманитарного обмена
В США утилизировали 45 аппаратов ИВЛ, переданных из России в рамках гуманитарного обмена
В Бразилии каждые 10 минут происходит убийство
В Бразилии каждые 10 минут происходит убийство
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин назвал число погибших в КарабахеПутин назвал число погибших в Карабахе
Ефремову смягчили приговорЕфремову смягчили приговор
Алтайские чиновники объяснили скопление трупов в подвалах госпиталяАлтайские чиновники объяснили скопление трупов в подвалах госпиталя
В Бразилии скончался один из участников испытаний вакцины AstraZenecaВ Бразилии скончался один из участников испытаний вакцины AstraZeneca
В США конфискованы древние артефакты из КамерунаВ США конфискованы древние артефакты из Камеруна

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Джулиани: Сын Байдена хранил в своем ноутбуке фото несовершеннолетних


21.10.2020 11:37
Джулиани: Сын Байдена хранил в своем ноутбуке фото несовершеннолетнихФото: focus.ua

Среди материалов, обнаруженных в ноутбуке сына кандидата от Демократической партии США в президенты Джо Байдена Хантера, имелись интимного характера фото с участием несовершеннолетних.

Об этом журналистам рассказал экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

По данным Washington Examiner, среди материалов, хранившихся в компьютере Хантера Байдена, также нашли его переписку с отцом. Судя по ней, политик имел представления о том, что его сына обвиняли в неких сексуальных действиях в отношении неназванной 14-летней девочки. Уточняется, что сын Джозефа Байдена якобы общался с ней в формате видеочата, будучи абсолютно голым.

Рассказав об этом, Рудольф Джулиани, являющийся сейчас личным адвокатом главы США Дональда Трампа, пояснил, что уже передал все эти материалы в полицию штата Делавэр.

Ранее в американской прессе появились публикации о том, что из сданного в ремонт ноутбука сына Джо Байдена Хантера были изъяты некие материалы. В частности, речь шла о контактах политика с украинскими бизнесменами, которые он продолжает отрицать.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Названы книги, которые помогают пережить стрессНазваны книги, которые помогают пережить стресс
В Бразилии скончался один из участников испытаний вакцины AstraZenecaВ Бразилии скончался один из участников испытаний вакцины AstraZeneca
Трамп: Россия и Китай завидуют секретному оружию СШАТрамп: Россия и Китай завидуют секретному оружию США
В России впервые за сутки выявили более 15 тыс. новых случаев COVID-19В России впервые за сутки выявили более 15 тыс. новых случаев COVID-19
В Назрани ликвидирован боевикВ Назрани ликвидирован боевик

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru