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Джулиани: Сын Байдена хранил в своем ноутбуке фото несовершеннолетних
21.10.2020 11:37
Фото: focus.ua
Среди материалов, обнаруженных в ноутбуке сына кандидата от Демократической партии США в президенты Джо Байдена Хантера, имелись интимного характера фото с участием несовершеннолетних.
Об этом журналистам рассказал экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.
По данным Washington Examiner, среди материалов, хранившихся в компьютере Хантера Байдена, также нашли его переписку с отцом. Судя по ней, политик имел представления о том, что его сына обвиняли в неких сексуальных действиях в отношении неназванной 14-летней девочки. Уточняется, что сын Джозефа Байдена якобы общался с ней в формате видеочата, будучи абсолютно голым.
Рассказав об этом, Рудольф Джулиани, являющийся сейчас личным адвокатом главы США Дональда Трампа, пояснил, что уже передал все эти материалы в полицию штата Делавэр.
Ранее в американской прессе появились публикации о том, что из сданного в ремонт ноутбука сына Джо Байдена Хантера были изъяты некие материалы. В частности, речь шла о контактах политика с украинскими бизнесменами, которые он продолжает отрицать.
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