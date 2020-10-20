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NYT: Трамп имеет счет в китайском банке


08:40
NYT: Трамп имеет счет в китайском банкеФото: argumenti.ru

Судя по налоговым отчетам американского лидера, у Дональда Трампа имеются банковские счета в Китае, а также других зарубежных странах.

Об этом сегодня рассказывает The New York Times, журналисты которой изучили соответствующие документы.

Китай входит в число государств, где есть зарубежные банковские счета у американского лидера Дональда Трампа. В публикации указано, что контроль за денежными средствами главы США в КНР осуществляет компания Trump International Hotels Management LLC. В период 2013-2015 годов она выплатила в виде налогов свыше 188 тыс. долларов.

Кроме того, у главы Соединенных Штатов имеются банковские счета в Великобритании и Ирландии, которые, как и в Китае, официально оформлены на юридических лиц. В результате они не упоминаются в документах, которые связаны его финансовой отчетностью Трампа, публиковавшихся в прошлом. В налоговых отчетах при этом нет указаний на то, какой объем денежных средств мог проходить через зарубежные счета президента США.

По словам юриста Trump Organization Алана Гартена, ранее компания действительно открывала счет в китайском банке, который имеет филиалы в США. Это требовалось для того, чтобы перечислять местные налоги, которые связаны с ведением бизнеса в КНР. Юрист уточнил, что банковский счет у Trump Organization появился после того, как в Китае в целях анализа "потенциала гостиничных сделок в Азии" открыли офис.

Представитель компании подчеркнул, что по указанному счету в прошлом не было осуществлено каких-либо сделок или другого рода деловых операций. По словам Гартена, начиная с 2015 года офис был практически бездействующим.

Автор: Злата Богатова

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