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В Южной Корее продолжат вакцинацию от гриппа, несмотря на 17 смертельных исходов


22.10.2020 18:03
В Южной Корее продолжат вакцинацию от гриппа, несмотря на 17 смертельных исходовФото: vk.com

По мнению экспертов, нет оснований утверждать, что между летальными исходами и вакцинацией существует прямая связь.

Об этом заявила руководитель нацуправления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Ген.

Власти Республики Корея намерены продолжать государственную программу вакцинации от гриппа, хотя скончались уже 17 человек, заявила Чон Ын Ген. На парламентских слушаниях руководитель национального управления по контролю и профилактике заболеваний подтвердила, что умершим незадолго до смерти делали прививки.

Эксперты не выявили какой-либо прямой связи между смертями и вакцинацией, передает телевизионный канал KBS со ссылкой на заявление Чон Ын Ген. Она также отметила, что медики продолжают работу, чтобы установить точные причины смертей. Пока же известно, что как минимум два случая могли произойти из-за анафилактического шока.

Представительница управления пояснила, что власти страны собираются продолжать кампанию по иммунизации населения. Предполагается, что бесплатные прививки поставят примерно 19 млн человек, в том числе, подросткам и пожилым людям.

При этом Чон Ын Ген указала, что погибшим пациентам вводился препарат разных серий и различных производителей. Все умершие, кроме 17-летнего школьника из города Инчхон, являются людьми преклонного возраста, у которых в прошлом уже имелись серьезные хронические недуги.

Вместе с тем, по данным СМИ, после вакцинации в Южной Корее скончались уже по меньшей мере двадцать восемь человек. Как передает Yonhap со ссылкой на национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний, все случаи зафиксированы в период с 16 октября до вечера четверга по местному времени. Летальные исходы после прививок были зафиксированы в Сеуле, провинции Кенгидо и целом ряде других регионов.

Ранее в Бразилии умер участник тестовой вакцинации от коронавируса, которую проводит сейчас компания AstraZeneca.

Автор: Злата Богатова

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