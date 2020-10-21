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В Бразилии скончался один из участников испытаний вакцины AstraZeneca
08:23
Фото: livejournal.com
В Бразилии умер участник тестовой вакцинации от коронавируса, которую проводит сейчас компания AstraZeneca.
О случившемся рассказывает агентство Reuters.
Со ссылкой на официальное сообщение Федерального университета Сан-Паулу уточняется, что специалисты сейчас пытаются установить причины смерти бразильского волонтера. Информации о том, что смерть участника испытаний может быть связана с недавней вакцинацией, пока нет, подчеркивается в заявлении.
Напомним, в минувшем сентябре представители компании AstraZeneca уже сообщали о том, что вынуждены на время прерывать исследования. Испытания вакцины против коронавируса, которая создавалась ими совместно с представителями Оксфордского университета, приостановили из-за зафиксированных у волонтеров в различных странах побочных эффектов.
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