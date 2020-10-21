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Рогозин поздравил экипаж «Союза МС-16» с успешной посадкой
07:45
Фото: tvc.ru
Как сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, у вернувшихся на Землю членов экипажа "Союза МС-16" все в порядке.
Глава корпорации поздравил их с возвращением из очередной экспедиции.
По словам Дмитрия Рогозина, "на борту порядок". Глава корпорации также поздравил членов Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов с успешным окончанием очередной миссии. Об этом генеральный директор Роскосмоса написал в своем Twitter.
Как и предполагалось, спускаемый аппарат "Союз МС-16" осуществил посадку на территории Казахстана. Это произошло в 05:54 по московскому времени. После продолжительного пребывания в космосе на Землю смогли возвратиться трое членов экипажа. Вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером вернулся их американский коллега из NASA Крис Кэссиди.
Процесс отстыковки корабля был завершен минувшей ночью в 02:32 по Москве. После посадки, которая благополучно состоялась к юго-востоку от Жезказгана, космонавтов эвакуировали. Врачи на месте провели первичный осмотр, определив артериальное давление и уровень кислорода в крови космонавтов. Позже все члены экипажа из Жезказгана вылетят в Москву.
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