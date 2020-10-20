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Мэрия Екатеринбурга уточнила смысл заявления главы города о людях без масок в транспорте
07:56
Фото: modscheats.ru
В мэрии Екатеринбурга разъяснили смысл высказываний Александра Высокинского - не стоит рассматривать их как призыв выгонять из общественного транспорта людей без масок. В действительности глава городской администрации просил строго соблюдать масочный режим, пока сохраняется эпидемиологическая напряженность, сообщает ТАСС.
Заявление мэра Екатеринбурга Александра Высокинского прокомментировал его пресс-секретарь Анатолий Карманов. По его словам, речь не шла о том, чтобы выгонять из общественного транспорта людей, на которых нет защитных масок. Фразу главы горадминистрации попросту вырвали из контекста. В действительности он "просил всех проявить сознательность и гражданскую позицию, соблюдать масочный режим", - пояснил представитель местного руководства.
Ранее региональный информационный портал Е1 разместил интервью с Высокинским. В частности, там прозвучали реплики о том, что пассажиров, на лицах которых нет защитных масок, "можно и нужно" высаживать из общественного транспорта.
На территории Свердловской области сейчас продолжают действовать ограничительные меры, обусловленные необходимостью бороться с распространением COVID-19. В частности, введен масочный режим в общественном транспорте и помещениях. При этом в регионе остаются открытыми скверы и парки, работают гостиницы, кафе и рестораны, а также магазины, в том числе, крупные, и другие торговые объекты.
По данным официальной статистики, за период с начала пандемии в регионе было выявлено 33 170 зараженных коронавирусом.
Ранее власти Алтайского края объяснили шквал обращений к врачам.
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