ИнтерНовости - новости в стране и мире
В горах Алтая найден погибшим второй участник группы по учету животных
В горах Алтая найден погибшим второй участник группы по учету животных
Власти Алтайского края объяснили шквал обращений к врачам
Власти Алтайского края объяснили шквал обращений к врачам
Рублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATP
Рублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATP
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России рекордно подорожало подсолнечное маслоВ России рекордно подорожало подсолнечное масло
В США россиян обвинили в попытке сорвать Олимпиаду в Южной КорееВ США россиян обвинили в попытке сорвать Олимпиаду в Южной Корее
В Nestle заявили, что перевели на удаленку более 50% офиса в МосквеВ Nestle заявили, что перевели на удаленку более 50% офиса в Москве
Хакеры атаковали японских разработчиков вакцины от COVID-19Хакеры атаковали японских разработчиков вакцины от COVID-19
Власти Алтайского края объяснили шквал обращений к врачамВласти Алтайского края объяснили шквал обращений к врачам

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Власти Алтайского края объяснили шквал обращений к врачам


19.10.2020 17:08
Власти Алтайского края объяснили шквал обращений к врачамФото: krasnodar-news.net

С напуганностью людей связали шквал обращений к медикам власти Алтайского края.

Как пояснила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова, у местного населения возникли сложности с дозвоном до специалистов.

Резко возросшее количество обращений к медикам связано с тем, что жители Алтайского края напуганы возможностью заразиться коронавирусом, считает главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По ее словам, ситуация обусловлена невозможность дозвониться врачам.

Сейчас продолжается "большой информационный поток". В регионе скорая помощь действует в усиленном режиме, заверила врач. Переладова подчеркнула, что в настоящее время на территории края нет никаких проблем с вызовом врачей на дом.

В краевом правительстве также пояснили, что возникли некоторые сложности при попытках дозвониться до поликлиник. В Барнауле на телефонах колл-центров уже работают восемьдесят операторов (ранее с объемом 19 поликлиник справлялись вдвое меньше сотрудников). Однако оказалось, что и этого количества недостаточно.

Согласно последним официальным данным, за период с начала пандемии в Алтайском крае было зарегистрировано 16 593 случая заражения коронавирусом.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Минпросвещения не планирует вводить жесткие ограничения в школахМинпросвещения не планирует вводить жесткие ограничения в школах
Академик РАН назвал фактор, в девять раз повышающий риск смерти при коронавирусеАкадемик РАН назвал фактор, в девять раз повышающий риск смерти при коронавирусе
Французского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророкаФранцузского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророка
В России выявили 14 922 случаев коронавирусаВ России выявили 14 922 случаев коронавируса
Хакеры атаковали японских разработчиков вакцины от COVID-19Хакеры атаковали японских разработчиков вакцины от COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru