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Власти Алтайского края объяснили шквал обращений к врачам
19.10.2020 17:08
Фото: krasnodar-news.net
С напуганностью людей связали шквал обращений к медикам власти Алтайского края.
Как пояснила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова, у местного населения возникли сложности с дозвоном до специалистов.
Резко возросшее количество обращений к медикам связано с тем, что жители Алтайского края напуганы возможностью заразиться коронавирусом, считает главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По ее словам, ситуация обусловлена невозможность дозвониться врачам.
Сейчас продолжается "большой информационный поток". В регионе скорая помощь действует в усиленном режиме, заверила врач. Переладова подчеркнула, что в настоящее время на территории края нет никаких проблем с вызовом врачей на дом.
В краевом правительстве также пояснили, что возникли некоторые сложности при попытках дозвониться до поликлиник. В Барнауле на телефонах колл-центров уже работают восемьдесят операторов (ранее с объемом 19 поликлиник справлялись вдвое меньше сотрудников). Однако оказалось, что и этого количества недостаточно.
Согласно последним официальным данным, за период с начала пандемии в Алтайском крае было зарегистрировано 16 593 случая заражения коронавирусом.
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