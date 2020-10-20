ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти Индонезии отказали самолету ВМС США в посадке для дозаправки
Власти Индонезии отказали самолету ВМС США в посадке для дозаправки
Для определенных категорий людей вакцина от COVID-19 может быть неэффективна
Для определенных категорий людей вакцина от COVID-19 может быть неэффективна
NYT: Трамп имеет счет в китайском банке
NYT: Трамп имеет счет в китайском банке
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России за сутки скончались 317 пациентов с коронавирусомВ России за сутки скончались 317 пациентов с коронавирусом
NYT: Трамп имеет счет в китайском банкеNYT: Трамп имеет счет в китайском банке
Скончался протоиерей Димитрий СмирновСкончался протоиерей Димитрий Смирнов
Мэрия Екатеринбурга уточнила смысл заявления главы города о людях без масок в транспортеМэрия Екатеринбурга уточнила смысл заявления главы города о людях без масок в транспорте
Для определенных категорий людей вакцина от COVID-19 может быть неэффективнаДля определенных категорий людей вакцина от COVID-19 может быть неэффективна

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Для определенных категорий людей вакцина от COVID-19 может быть неэффективна


06:29
Для определенных категорий людей вакцина от COVID-19 может быть неэффективнаФото: vk.com

Российская вакцина от коронавирусной инфекции может оказаться неэффективной для некоторых людей.

Об этом в беседе с URA.ru рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По словам эксперта, различного рода сложности с процессом выработки антител могут наблюдаться при иммунодефиците. Вирусолог пояснил, что на таких пациентов прививка от коронавируса может совершенно не подействовать, и причина заключается не в состоянии здоровья. Дело в том, что есть определенные особенности организма, "о которых никто не знает", — отметил Анатолий Альтштейн.

Вирусолог также с сомнением прокомментировал утверждения о том, что выработка тел может быть плохой у людей пожилого возраста, тех, кто находится в состоянии стресса, принимает противовоспалительные лекарства или злоупотребляет спиртным.

Ранее гендиректор компании-производителя "Р-Фарм" Василий Игнатьев сообщил о том, что уже в конце ноября в России может стартовать массовая вакцинация граждан с использованием вакцины "Спутник V". По словам Игнатьева, в масштабирование производства препарата сейчас вовлечено пять площадок. Работа в этом направлении продолжается "буквально ежедневно".

По данным официальной статистики, на сегодняшний день в РФ было зарегистрировано 1 431 635 человек, инфицированных
COVID-19. К настоящему времени признаны выздоровевшими около 1,085 млн пациентов, 24 635 зараженных скончались. За минувшие сутки в РФ впервые за период с начала пандемии было выявлено свыше 16 тыс. новых случаев заражения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Бетельгейзе оказалась не такой, как думали ученыеБетельгейзе оказалась не такой, как думали ученые
Французского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророкаФранцузского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророка
Власти Индонезии отказали самолету ВМС США в посадке для дозаправкиВласти Индонезии отказали самолету ВМС США в посадке для дозаправки
Трамп назвал себя вторым после Христа по популярности в миреТрамп назвал себя вторым после Христа по популярности в мире
В России выявили 14 922 случаев коронавирусаВ России выявили 14 922 случаев коронавируса

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru