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Для определенных категорий людей вакцина от COVID-19 может быть неэффективна
06:29
Фото: vk.com
Российская вакцина от коронавирусной инфекции может оказаться неэффективной для некоторых людей.
Об этом в беседе с URA.ru рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
По словам эксперта, различного рода сложности с процессом выработки антител могут наблюдаться при иммунодефиците. Вирусолог пояснил, что на таких пациентов прививка от коронавируса может совершенно не подействовать, и причина заключается не в состоянии здоровья. Дело в том, что есть определенные особенности организма, "о которых никто не знает", — отметил Анатолий Альтштейн.
Вирусолог также с сомнением прокомментировал утверждения о том, что выработка тел может быть плохой у людей пожилого возраста, тех, кто находится в состоянии стресса, принимает противовоспалительные лекарства или злоупотребляет спиртным.
Ранее гендиректор компании-производителя "Р-Фарм" Василий Игнатьев сообщил о том, что уже в конце ноября в России может стартовать массовая вакцинация граждан с использованием вакцины "Спутник V". По словам Игнатьева, в масштабирование производства препарата сейчас вовлечено пять площадок. Работа в этом направлении продолжается "буквально ежедневно".
По данным официальной статистики, на сегодняшний день в РФ было зарегистрировано 1 431 635 человек, инфицированных
COVID-19. К настоящему времени признаны выздоровевшими около 1,085 млн пациентов, 24 635 зараженных скончались. За минувшие сутки в РФ впервые за период с начала пандемии было выявлено свыше 16 тыс. новых случаев заражения.
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