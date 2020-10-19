Новости шоу-бизнеса

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В России впервые выявлено более 16 тыс. новых случаев COVID-19


13:43
В России впервые выявлено более 16 тыс. новых случаев COVID-19Фото: smi2.net

За минувшие сутки в РФ впервые за период с начала пандемии было выявлено свыше 16 тыс. новых случаев заражения коронавирусом – 16 319.

Обновленная статистика появилась в Telegram-канале федерального оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением заболевания.

На сегодняшний день общее количество зарегистрированных в РФ положительных тестов на коронавирус увеличилось до 1,4 31 млн человек. Признаны выздоровевшими около 1,085 млн пациентов, 24 635 зараженных скончались.

В столице за прошедший день зафиксировали 4 999 новых случаев заражения, в Петербурге — 695, на территории Московской области — 426. Среди регионов с наибольшим уровнем прироста оказались Нижегородская и Ростовская области, где выявили соответственно  — 366 и 353 зараженных, а также Алтайский край (305).

Сегодня оперштаб опубликовал обновленные данные по коронавирусу позднее, обычно сведения появлялись на несколько часов раньше. На запрос РБК представители штаба пояснили, что возникли некие сложности технического характера.

Автор: Злата Богатова

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