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Хакеры атаковали японских разработчиков вакцины от COVID-19
19.10.2020 17:37
Фото: vk.com
Многочисленным кибератакам из Китая в последнее время подвергался целый ряд исследовательских институтов в Японии, где сейчас ведутся работы по созданию вакцины против коронавирусной инфекции нового типа. Об этом со ссылкой на экспертов американской компании CrowdStrike сообщает сегодня The Japan Times.
По данным газеты, начиная с апреля этого года японские разработчики вакцины от COVID-19 стали объектами множественных атак неизвестных хакеров. Насколько успешными были попытки злоумышленников незаконно получить доступ к информации, не уточняется.
Представители CrowdStrike не назвали конкретные организации, которые подвергались нападениям злоумышленников. При этом американские эксперты пояснили, что к инцидентам, предположительно, могут быть причастны члены китайской хакерской группы, рассылавшие электронные письма с вирусами.
С учетом этих сведений Национальный Центр правительственной готовности к инцидентам и стратегии кибербезопасности исследовательские организации и компании, производящие лекарственные препараты, принять меры по повышению уровня готовности к подобным попыткам кражи конфиденциальных сведений.
Ранее в норвежском Тронхейме медики зафиксировали вид коронавируса, которого пока еще нет в международных базах.
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