ИнтерНовости - новости в стране и мире
В горах Алтая найден погибшим второй участник группы по учету животных
В горах Алтая найден погибшим второй участник группы по учету животных
Власти Алтайского края объяснили шквал обращений к врачам
Власти Алтайского края объяснили шквал обращений к врачам
Рублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATP
Рублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATP
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России рекордно подорожало подсолнечное маслоВ России рекордно подорожало подсолнечное масло
В США россиян обвинили в попытке сорвать Олимпиаду в Южной КорееВ США россиян обвинили в попытке сорвать Олимпиаду в Южной Корее
В Nestle заявили, что перевели на удаленку более 50% офиса в МосквеВ Nestle заявили, что перевели на удаленку более 50% офиса в Москве
Хакеры атаковали японских разработчиков вакцины от COVID-19Хакеры атаковали японских разработчиков вакцины от COVID-19
Власти Алтайского края объяснили шквал обращений к врачамВласти Алтайского края объяснили шквал обращений к врачам

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Хакеры атаковали японских разработчиков вакцины от COVID-19


19.10.2020 17:37
Хакеры атаковали японских разработчиков вакцины от COVID-19Фото: vk.com

Многочисленным кибератакам из Китая в последнее время подвергался целый ряд исследовательских институтов в Японии, где сейчас ведутся работы по созданию вакцины против коронавирусной инфекции нового типа. Об этом со ссылкой на экспертов американской компании CrowdStrike сообщает сегодня The Japan Times.

По данным газеты, начиная с апреля этого года японские разработчики вакцины от COVID-19 стали объектами множественных атак неизвестных хакеров. Насколько успешными были попытки злоумышленников незаконно получить доступ к информации, не уточняется.

Представители CrowdStrike не назвали конкретные организации, которые подвергались нападениям злоумышленников. При этом американские эксперты пояснили, что к инцидентам, предположительно, могут быть причастны члены китайской хакерской группы, рассылавшие электронные письма с вирусами.

С учетом этих сведений Национальный Центр правительственной готовности к инцидентам и стратегии кибербезопасности исследовательские организации и компании, производящие лекарственные препараты, принять меры по повышению уровня готовности к подобным попыткам кражи конфиденциальных сведений.

Ранее в норвежском Тронхейме медики зафиксировали вид коронавируса, которого пока еще нет в международных базах.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Минпросвещения не планирует вводить жесткие ограничения в школахМинпросвещения не планирует вводить жесткие ограничения в школах
Академик РАН назвал фактор, в девять раз повышающий риск смерти при коронавирусеАкадемик РАН назвал фактор, в девять раз повышающий риск смерти при коронавирусе
Французского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророкаФранцузского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророка
В России выявили 14 922 случаев коронавирусаВ России выявили 14 922 случаев коронавируса
Хакеры атаковали японских разработчиков вакцины от COVID-19Хакеры атаковали японских разработчиков вакцины от COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru