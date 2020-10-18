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В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса
16:13
Фото: defense.gov
В норвежском Тронхейме медики зафиксировали вид коронавируса, которого нет в международных базах.
Об этом рассказал журналистам главврач коммуны Туве Росстад.
Как передает телерадиокомпания NRK, норвежские ученые пришли к выводу о том, что штамм коронавируса мог мутировать. Специалисты проводили исследования после того, как в их регионе начало расти число зараженных.
За два дня, 17 и18 октября, на территории Тронхейма было зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как пояснил Туве Росстад, подобных вариантов вируса ранее выявлено еще не было. Специалисты проверили международные базы данных и не обнаружили схожих видов.
Согласно официальной статистике, за период с начала пандемии в Норвегии в общей сложности зафиксировали свыше 16,4 тыс. зараженных коронавирусом. Среди пациентов с подтвержденным диагнозом было зарегистрировано 278 летальных исходов.
Ранее в китайском Циндао за двое суток проверили на COVID-19 более 3 млн жителей. Власти приняли решение о тестировании всех горожан после того, как там были выявлены три случая инфицирования коронавирусом.
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