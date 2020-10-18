Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки выявили почти 16 тыс. случаев COVID-19
13:31
Фото: mk.ru
За минувшие сутки в России было зарегистрировано еще 15 982 положительных теста на коронавирус.
Как сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, общее количество зараженных в РФ возросло до 1 415 316 человек.
Новые эпизоды инфицирования COVID-19 были зафиксированы в 84 регионах страны. В Москве за последние сутки выявили 5 376 новых случаев заражения, и этот показатель стал самым большим за период с 12 мая. В стране установлен новый антирекорд, в прошлом лишь два раза за сутки регистрировалось более 15 тыс. зараженных коронавирусом.
По данным оперативного штаба, в Петербурге за последний день зарегистрировали 686 инфицированных, в Подмосковье - 466, в Нижегородской, Ростовской и Свердловской областях - соответственно 292, 289 и 249. Более двухсот зараженных выявили за минувшие сутки также на территории Воронежской и Архангельской областей, в Красноярском крае.
Среди пациентов с подтвержденным диагнозом в целом в стране было зарегистрировано 179 летальных исходов. Общее количество скончавшихся после заражения COVID-19 сейчас составляет 24 366 человек.
Признаны поправившимися и уже покинули больницы 1 075 904 пациентов, включая 5 328 - за последние двадцать четыре часа.
Ранее стало известно о смерти главы администрации крымской Ялты. Иван Имгрунт скончался в возрасте 59 лет. В конце сентября он заразился коронавирусом и был экстренно госпитализирован. В тот момент Имгрунт оценивал свое состояние как нормальное.
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