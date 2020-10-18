ИнтерНовости - новости в стране и мире
Следствие дополнительно проверит обстоятельства гибели Марцинкевича
Следствие дополнительно проверит обстоятельства гибели Марцинкевича
В Армении заявили, что Азербайджан нарушил перемирие в Нагорном Карабахе
В Армении заявили, что Азербайджан нарушил перемирие в Нагорном Карабахе
Минпросвещения не планирует вводить жесткие ограничения в школах
Минпросвещения не планирует вводить жесткие ограничения в школах
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Эрдоган: Армению вооружают Россия, США и ФранцияЭрдоган: Армению вооружают Россия, США и Франция
Умер болевший COVID-19 сити-менеджер ЯлтыУмер болевший COVID-19 сити-менеджер Ялты
Минпросвещения не планирует вводить жесткие ограничения в школахМинпросвещения не планирует вводить жесткие ограничения в школах
Глава NASA убежден, что шансы обнаружить на Марсе следы жизни растутГлава NASA убежден, что шансы обнаружить на Марсе следы жизни растут
Названы книги, которые помогают пережить стрессНазваны книги, которые помогают пережить стресс

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Умер болевший COVID-19 сити-менеджер Ялты


18.10.2020 17:54
Умер болевший COVID-19 сити-менеджер ЯлтыФото: vk.com

В возрасте 59 лет скончался глава администрации крымской Ялты Иван Имгрунт.

Как передает агентство "Интерфакс", сведения поступили от представителей окружения руководителя администрации города.

Источник агентства подтвердил информацию о том, что Иван Имгрунт ранее заразился коронавирусом.

В местной администрации сообщили о кончине руководителя, однако пока не стали комментировать причины смерти. Официальный комментарий будет сделан позже, пояснила помощница Имгрунта.

Отмечается, что сегодня утром на страницах чиновника в социальных сетях появились поздравления дорожников с их профессиональным праздником.

О том, что сити-менеджера Ялты экстренно госпитализировали, стало известно в конце сентября. В тот момент Имгрунт оценивал свое состояние как нормальное.

Ранее сообщалось о скоропостижной смерти 60-летней Ирины Шапиро, занимавшей пост вице-мэра Хабаровска. На официальной странице регионального Минздрава указывалось, что у нее ранее было лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Бетельгейзе оказалась не такой, как думали ученыеБетельгейзе оказалась не такой, как думали ученые
В Армении заявили, что Азербайджан нарушил перемирие в Нагорном КарабахеВ Армении заявили, что Азербайджан нарушил перемирие в Нагорном Карабахе
Узбекистану вернут вывезенные за рубеж уникальные керамические изразцыУзбекистану вернут вывезенные за рубеж уникальные керамические изразцы
Следствие дополнительно проверит обстоятельства гибели МарцинкевичаСледствие дополнительно проверит обстоятельства гибели Марцинкевича
Ученые установили максимально возможную скорость звукаУченые установили максимально возможную скорость звука

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru