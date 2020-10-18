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Умер болевший COVID-19 сити-менеджер Ялты
18.10.2020 17:54
Фото: vk.com
В возрасте 59 лет скончался глава администрации крымской Ялты Иван Имгрунт.
Как передает агентство "Интерфакс", сведения поступили от представителей окружения руководителя администрации города.
Источник агентства подтвердил информацию о том, что Иван Имгрунт ранее заразился коронавирусом.
В местной администрации сообщили о кончине руководителя, однако пока не стали комментировать причины смерти. Официальный комментарий будет сделан позже, пояснила помощница Имгрунта.
Отмечается, что сегодня утром на страницах чиновника в социальных сетях появились поздравления дорожников с их профессиональным праздником.
О том, что сити-менеджера Ялты экстренно госпитализировали, стало известно в конце сентября. В тот момент Имгрунт оценивал свое состояние как нормальное.
Ранее сообщалось о скоропостижной смерти 60-летней Ирины Шапиро, занимавшей пост вице-мэра Хабаровска. На официальной странице регионального Минздрава указывалось, что у нее ранее было лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.
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