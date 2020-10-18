Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончался болевший COVID-19 основатель театра «Тень» Илья Эпельбаум

07:03

Фото: colta.ru



Илью Эпельбаума ранее госпитализировали в одну из столичных больниц связи с заражением коронавирусом.



В течение последних дней врачи оценивали состояние режиссера как очень тяжелое, он находился в отделении реанимации.



О смерти основателя и художественного руководителя театра "Тень" рассказал близкий друг Ильи Эпельбаума, поэт и писатель Лев Рубинштейн. В своем Facebook он сообщил о том, что потерял "собеседника, соавтора, фонтанирующего идеями одна другой невероятнее".



Несколько дней назад на странице Рубинштейна появилось открытое письмо к Эпельбауму, из которого следовало, что худрук "Тени" попал в больницу. В комментарии к этому посту литератор пояснил, что у Эпельмаума подтвердилось заражение коронавирусом.



Дочь Эпельбаума Марта также писала на своей странице в Facebook, что ее отец сейчас находится в реанимации.



Театр "Тень" был основан Ильей Эпельбаумом и его супругой Майей Краснопольской в 1988 году. Среди постановок были теневые, кукольные, музыкальные и другие спектакли. Театр девять раз становился лауреатом премии "Золотая маска", а также был удостоен различных наград других международных фестивалей.



Ранее стало известно о смерти главы администрации крымской Ялты. Иван Имгрунт скончался в возрасте 59 лет. В конце сентября он заразился коронавирусом и был экстренно госпитализирован. В тот момент Имгрунт оценивал свое состояние как нормальное.



Автор: Злата Богатова

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