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Скончался болевший COVID-19 основатель театра «Тень» Илья Эпельбаум
07:03
Фото: colta.ru
Илью Эпельбаума ранее госпитализировали в одну из столичных больниц связи с заражением коронавирусом.
В течение последних дней врачи оценивали состояние режиссера как очень тяжелое, он находился в отделении реанимации.
О смерти основателя и художественного руководителя театра "Тень" рассказал близкий друг Ильи Эпельбаума, поэт и писатель Лев Рубинштейн. В своем Facebook он сообщил о том, что потерял "собеседника, соавтора, фонтанирующего идеями одна другой невероятнее".
Несколько дней назад на странице Рубинштейна появилось открытое письмо к Эпельбауму, из которого следовало, что худрук "Тени" попал в больницу. В комментарии к этому посту литератор пояснил, что у Эпельмаума подтвердилось заражение коронавирусом.
Дочь Эпельбаума Марта также писала на своей странице в Facebook, что ее отец сейчас находится в реанимации.
Театр "Тень" был основан Ильей Эпельбаумом и его супругой Майей Краснопольской в 1988 году. Среди постановок были теневые, кукольные, музыкальные и другие спектакли. Театр девять раз становился лауреатом премии "Золотая маска", а также был удостоен различных наград других международных фестивалей.
Ранее стало известно о смерти главы администрации крымской Ялты. Иван Имгрунт скончался в возрасте 59 лет. В конце сентября он заразился коронавирусом и был экстренно госпитализирован. В тот момент Имгрунт оценивал свое состояние как нормальное.
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