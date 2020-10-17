Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бетельгейзе оказалась не такой, как думали ученые

17.10.2020 14:02

Фото: universemagazine.com



Звезда Бетельгейзе, которая является из наиболее ярких на небе, оказалась меньше, чем полагали ученые, и расположена ближе к Земле.



Специалистам удалось установить это благодаря коронографу SMEI со спутника "Кориолис", передает ТАСС.



Ученые смогли измерить точное расстояние до звезды Бетельгейзе, а также узнать скорость ее вращения. Как оказалось, диаметр ее на треть меньше, чем считалось ранее. При этом расстояние от Земли короче на 25%, отмечается в статье, которая появилась в издании Astrophysical Journal.



По словам одного из авторов публикации, венгерского астрофизика из Обсерватории Конкоя Ласло Молнара, ранее считалось, что радиус Бетельгейзе может быть примерно равен расстоянию между Солнцем и Юпитером. Теперь же стало ясно, что он меньше на треть и составляет 750 радиусов Солнца. Астрофизики также сообщают, что Бетельгейзе располагается в 530 световых годах от Земли.



Ранее миссия BepiColombo в первый раз приблизилась к Венере на расстояние в 10,7 тыс. км. Данные, которые удалось получить во время пролета через окрестности планеты, научная команда BepiColombo собирается передать коллегам, специализирующимся на исследованиях Венеры.



Программа BepiColombo, стартовавшая в 2008 году, совместно осуществляется Европейским (ЕКА) и Японским (JAXA) аэрокосмическими агентствами. В рамках миссии к Меркурию предполагается доставить к планете два орбитальных аппарата. Они позволят ученым не только лучше изучить планету и пространство, которое ее окружает, но и дадут представление о невидимой с Земли стороне Меркурия. Планируется, что зонды достигнут цели примерно через пять лет - к концу 2025 года.



Автор: Злата Богатова

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