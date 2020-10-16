Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Зонд BepiColombo совершил гравитационный маневр около Венеры

16.10.2020 11:14

Фото: smi2.net



Миссия BepiColombo в первый раз приблизилась к Венере на расстояние в 10,7 тыс. км, передает ТАСС. Данные, которые удалось получить во время пролета через окрестности планеты, научная команда BepiColombo собирается передать коллегам, специализирующимся на исследованиях Венеры.



Со ссылкой на пресс-службу Европейского космического агентства (ЕКА) отмечается, что аппарат было необходимо приблизиться к Венере, чтобы осуществить гравитационный маневр. Зонд использовал притяжение планеты в целях коррекции собственной орбиты. Кроме того, миссия получила возможность изучить свойства атмосферы этой планеты, отмечается в сообщении.



Ранее инструменты были включены, когда происходили сближения с Землей и Луной. После того, как были произведены замеры, их качество превзошло все ожидания специалистов, отметил научный руководитель проекта BepiColombo Йоханнес Бенкхофф. По его словам, в результате сближения с Венерой приборы могли получить "не менее интересные сведения".



Бенкхофф пояснил, что во время приближения к поверхности Венеры ученые включили семь научных инструментов, которыми оснащена европейская половина миссии, а также три инструмента, находящиеся на борту его японского "собрата" MMO. Специалисты теперь рассчитывают получить сведения о таких свойствах атмосферы Венеры, как ее плотность и температура на различных высотах. Кроме того, зонд может передать данные о ее химическом составе.



Программа BepiColombo, стартовавшая в 2008 году, совместно осуществляется Европейским (ЕКА) и Японским (JAXA) аэрокосмическими агентствами. В рамках миссии к Меркурию предполагается доставить к планете два орбитальных аппарата. Они позволят ученым не только лучше изучить планету и пространство, которое ее окружает, но и дадут представление о невидимой с Земли стороне Меркурия. Планируется, что зонды достигнут цели примерно через пять лет - к концу 2025 года.



Автор: Злата Богатова

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