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В Назрани ликвидирован боевик


17.10.2020 13:04
В Назрани ликвидирован боевикФото: livejournal.com

В ходе спецоперации, которая проводилась на территории Ингушетии, силовики ликвидировали одного боевика, передает ТАСС.

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона отмечается, что злоумышленник передвигался на автомобиле "Жигули".

Известно, что в прошлом нейтрализованный боевик был объявлен в розыск. Уроженец Ингушетии были ликвидирован в зоне, где работают силовики. Как пояснил источник, там произошел взрыв автомобиля.

До этого появились сведения о том, что в Назрани блокировали нескольких боевиков. В рамках спецоперации силовики оцепили один из районов города. Однако официального подтверждения этой информации пока еще не последовало.

Ранее сообщалось об инциденте в Грозном, где в перестрелке с бандитами были смертельно ранены трое силовиков. Прибывшие в РФ из-за рубежа злоумышленники могли планировать террористические атаки на территории республики, заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров. В результате спецоперации все боевики были ликвидированы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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