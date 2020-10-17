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В Назрани ликвидирован боевик
17.10.2020 13:04
Фото: livejournal.com
В ходе спецоперации, которая проводилась на территории Ингушетии, силовики ликвидировали одного боевика, передает ТАСС.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона отмечается, что злоумышленник передвигался на автомобиле "Жигули".
Известно, что в прошлом нейтрализованный боевик был объявлен в розыск. Уроженец Ингушетии были ликвидирован в зоне, где работают силовики. Как пояснил источник, там произошел взрыв автомобиля.
До этого появились сведения о том, что в Назрани блокировали нескольких боевиков. В рамках спецоперации силовики оцепили один из районов города. Однако официального подтверждения этой информации пока еще не последовало.
Ранее сообщалось об инциденте в Грозном, где в перестрелке с бандитами были смертельно ранены трое силовиков. Прибывшие в РФ из-за рубежа злоумышленники могли планировать террористические атаки на территории республики, заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров. В результате спецоперации все боевики были ликвидированы.
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