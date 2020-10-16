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В Гяндже из-под завалов извлекли тела 12 погибших
10:19
Фото: vk.com
В городе Гяндже, который вновь подвергся ракетному обстрелу со стороны ВС Армении, погибли не менее двенадцати человек.
Ранения получили свыше сорока жителей, сообщает сегодня Генпрокуратура Азербайджана.
Ранее в Баку рассказали о ракетном ударе, который минувшей ночью ВС Армении нанесли по городу Гяндже. Атаке подверглись жилые кварталы, пострадали не менее двадцати домов. Пять зданий были разрушены полностью. В городе сейчас продолжают поисково-спасательные мероприятия.
Отмечается, что ракеты также были направлены на город Мингечевир, но они были перехвачены ПВО Азербайджана.
В твиттере завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмета Гаджиева появилась информация о том, что по Гяндже был нанесен удар с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса "Эльбрус" (SCUD).
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в ходе военных действий, которые продолжаются в Нагорном Карабахе, погибли по меньшей мере пятьдесят два иностранных наемника. Останки выходцев из САР, сражавшихся на стороне Азербайджана, уже были переданы родственникам на границе Турции и Сирии.
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