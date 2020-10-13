|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Нагорном Карабахе погибли более 50 сирийских наемников
10:14
Фото: smi2.net
В ходе военных действий, начавшихся в конце сентября в Нагорном Карабахе, погибли по меньшей мере пятьдесят два иностранных наемника, пишет The Washington Post.
По данным газеты, выходцы из Сирии сражались на стороне Азербайджана.
Как сообщает газета The Washington Post, останки более пятидесяти наемников ранее были переданы их родственникам на границе Турции и Сирии. Речь идет о тех, кто воевал и погиб на территории Нагорного Карабаха.
В статье уточняется, что наемников ранее вербовали вооруженные формирования в САР, поддерживаемые Турцией. В результате они участвовали в боях против Армении, которые последние две недели вели ВС Азербайджана.
Вместе с тем, со ссылкой на рассказы родственников погибших отмечается, что наемники, которым обещали платить каждый месяц, прибыли в Азербайджан с юга Турции.
Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев опроверг сообщения о том, что в Нагорном Карабахе на стороне его военных могут сражаться иностранные наемники. Как заявил представитель официального Баку, его государство имеет армию в более чем 100 тысяч человек и способно "освободить свои земли" собственными силами.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|