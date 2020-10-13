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В Нагорном Карабахе погибли более 50 сирийских наемников


10:14
В Нагорном Карабахе погибли более 50 сирийских наемниковФото: smi2.net

В ходе военных действий, начавшихся в конце сентября в Нагорном Карабахе, погибли по меньшей мере пятьдесят два иностранных наемника, пишет The Washington Post.

По данным газеты, выходцы из Сирии сражались на стороне Азербайджана.

Как сообщает газета The Washington Post, останки более пятидесяти наемников ранее были переданы их родственникам на границе Турции и Сирии. Речь идет о тех, кто воевал и погиб на территории Нагорного Карабаха.

В статье уточняется, что наемников ранее вербовали вооруженные формирования в САР, поддерживаемые Турцией. В результате они участвовали в боях против Армении, которые последние две недели вели ВС Азербайджана.

Вместе с тем, со ссылкой на рассказы родственников погибших отмечается, что наемники, которым обещали платить каждый месяц, прибыли в Азербайджан с юга Турции.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев опроверг сообщения о том, что в Нагорном Карабахе на стороне его военных могут сражаться иностранные наемники. Как заявил представитель официального Баку, его государство имеет армию в более чем 100 тысяч человек и способно "освободить свои земли" собственными силами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 163

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