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Французского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророка
16.10.2020 22:39
Фото: livejournal.com
ЧП случилось в одном из пригородов Парижа, где было совершено жестокое убийство школьного учителя, пишут зарубежные СМИ.
Мотивом преступления стал показ ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
Со ссылкой на парижскую полицию отмечается, что останки педагога, которого обезглавили кухонным ножом, были найдены несколько часов назад в городе Конфлан-Сент-Онорин в департаменте Ивелин, к северо-западу от столицы Франции.
Нападавший, который имел при себе огнестрельное оружие, пытался оказать сопротивление полицейским. После того, как злоумышленник начал угрожать сотрудникам правоохранительных органов, те открыли стрельбу на поражение. В результате подозреваемый был ликвидирован.
После того, как мужчину застрелили, полиция оцепила территорию - возникли опасения, что на погибшем мог быть пояс смертника. Убийство учителя правоохранители уже квалифицировали как теракт, отмечают французские СМИ. Сведений о личности подозреваемого пока нет.
Около двух недель назад было совершено нападение на двух сотрудников информационного агентства Premieres Lignes. К инциденту, который произошел неподалеку от здания, где в прошлом располагалась редакция Charlie Hebdo, оказался причастен уроженец Пакистана. Мужчину задержали по горячим следам, после чего он заявил о том, что хотел отомстить за повторную публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. При этом он не подозревал, что журнал переехал.
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