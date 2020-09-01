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Charlie Hebdo собирается вновь опубликовать карикатуры на пророка
1.9.2020 20:01
Фото: freecity.lv
Редакция французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo анонсировала повторную публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, ставшую пять лет назад поводом вооруженного нападения на офис издания. Жертвами теракта, случившегося в начале 2015 года, стали двенадцать человек, сотрудники издания, а также двое полицейских.
Предполагается, что выпуск с карикатурами будет доступен онлайн уже сегодня, 1 сентября, а печатный вариант поступит в продажу завтра, передает France Info. Издание собирается повторить публикацию накануне начала процесса по делу о вооруженном нападении на офис еженедельника.
Как подчеркнул директор Charlie Hebdo Лоран Суриссо (Рисс): "Мы никогда не заляжем на дно, мы никогда не сдадимся". Предполагается, что на главной странице поместят работу Жана Кабю. 76-летний художник был убит во время вооруженного нападения на редакцию Charlie Hebdo.
Двенадцать рисунков, о которых идет речь, сначала появились на страницах датской газеты Jyllands-Posten. Позже, в 2006 году, серию опубликовала редакция Charlie Hebdo. В числе изображений был рисунок пророка с бомбой на голове вместо тюрбана.
Теракт произошел 7 января 2015 года, когда в редакцию еженедельника ворвались братья Саид и Шериф Куаши. Открыв стрельбу, они смертельно ранили восемь журналистов и художников, а также двух полицейских. Вскоре полиция ликвидировала обоих нападавших.
Практически одновременно с атакой на редакцию сообщник братьев Амеди Кулибали захватил заложников в кошерном магазине в Париже. Позже о своей ответственность за случившееся заявили представители запрещенных в России экстремистских организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство".
Перед начинающимся в ближайшие дни судом предстанут четырнадцать человек, которые могут быть сообщниками Куаши и Кулибали.
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