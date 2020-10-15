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На аукционе Christie's за рекордные $9,97 млн продали собрание работ Шекспира XVII века
15.10.2020 20:01
Фото: zondnews.ru
Организаторы торгов сообщили, что сумма стала мировым рекордом стоимости не только для книг Уильяма Шекспира, но вообще - литературных произведений, передает Би-би-си.
Аукцион состоялся в Нью-Йорке.
Уникальное первое издание собраний сочинений выдающегося английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира (1564-1616) было продано за почти $9,978 млн. Раритетные книги ушли с молотка на аукционе, который торговый дом Christie's проводил в Нью-Йорке.
Как пояснила представительница Christie's Маргарет Форд, в мире сейчас сохранилось только шесть полных экземпляров издания. Раритет смог купить уже спустя шесть минут после начала торгов частный коллекционер из Соединенных Штатов Стефан Левентхейл. Основатель магазина редких книг и фотографий XIX века участвовал в аукционе при помощи телефона.
По словам нового обладателя уникального собрания, для него было большой честью приобрести "один из немногих полных экземпляров этого эпохального издания". Левентхейл заявил, что раритет сможет стать центральным элементом его "коллекции интеллектуальных достижений человечества".
Сочинения были изданы через семь лет после смерти Шекспира. В собрание вошли тридцать шесть пьес, половина которых не публиковались до 1623 года. В их числе - "Буря", "Двенадцатая ночь", "Макбет" и "Юлий Цезарь".
Ранее стало известно о программе нового сезона Большого драматического театра (БДТ) им. Товстоногова. В число первых премьер вошла "Джульетта", созданная по мотивам трагического произведения Уильяма Шекспира. Музыку для постановки Тиита Ойяссо и Эне-Лийс Семпер написал бессменный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.
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