ИнтерНовости - новости в стране и мире
NYT: Навального «отравили дважды»
NYT: Навального «отравили дважды»
Французского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророка
Французского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророка
Лавров процитировал Слепакова, говоря о выборах в США
Лавров процитировал Слепакова, говоря о выборах в США
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Французского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророкаФранцузского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророка
Глава ВОЗ подтвердил эффективность дексаметазона при коронавирусеГлава ВОЗ подтвердил эффективность дексаметазона при коронавирусе
The Guardian сообщила, зачем отравили НавальногоThe Guardian сообщила, зачем отравили Навального
В России впервые за сутки выявили более 15 тыс. новых случаев COVID-19В России впервые за сутки выявили более 15 тыс. новых случаев COVID-19
Зонд BepiColombo совершил гравитационный маневр около ВенерыЗонд BepiColombo совершил гравитационный маневр около Венеры

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На аукционе Christie's за рекордные $9,97 млн продали собрание работ Шекспира XVII века


15.10.2020 20:01
На аукционе Christie's за рекордные $9,97 млн продали собрание работ Шекспира XVII векаФото: zondnews.ru

Организаторы торгов сообщили, что сумма стала мировым рекордом стоимости не только для книг Уильяма Шекспира, но вообще - литературных произведений, передает Би-би-си.

Аукцион состоялся в Нью-Йорке.

Уникальное первое издание собраний сочинений выдающегося английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира (1564-1616) было продано за почти $9,978 млн. Раритетные книги ушли с молотка на аукционе, который торговый дом Christie's проводил в Нью-Йорке.

Как пояснила представительница Christie's  Маргарет Форд, в мире сейчас сохранилось только шесть полных экземпляров издания. Раритет смог купить уже спустя шесть минут после начала торгов частный коллекционер из Соединенных Штатов Стефан Левентхейл. Основатель магазина редких книг и фотографий XIX века участвовал в аукционе при помощи телефона.

По словам нового обладателя уникального собрания, для него было большой честью приобрести "один из немногих полных экземпляров этого эпохального издания". Левентхейл заявил, что раритет сможет стать центральным элементом его "коллекции интеллектуальных достижений человечества".

Сочинения были изданы через семь лет после смерти Шекспира. В собрание вошли тридцать шесть пьес, половина которых не публиковались до 1623 года. В их числе - "Буря", "Двенадцатая ночь", "Макбет" и "Юлий Цезарь".

Ранее стало известно о программе нового сезона Большого драматического театра (БДТ) им. Товстоногова. В число первых премьер вошла "Джульетта", созданная по мотивам трагического произведения Уильяма Шекспира. Музыку для постановки Тиита Ойяссо и Эне-Лийс Семпер написал бессменный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Зонд BepiColombo совершил гравитационный маневр около ВенерыЗонд BepiColombo совершил гравитационный маневр около Венеры
«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС
Новый суточный рекорд заражения коронавирусом установлен в РоссииНовый суточный рекорд заражения коронавирусом установлен в России
NYT: Навального «отравили дважды»NYT: Навального «отравили дважды»
В Москве учеников 6-11 классов переведут на дистанционное обучениеВ Москве учеников 6-11 классов переведут на дистанционное обучение

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru