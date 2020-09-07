ИнтерНовости - новости в стране и мире
Названы обладатели «золотых паспортов» Кипра
Названы обладатели «золотых паспортов» Кипра
В Гонконге полиция задержала почти 300 протестующих
В Гонконге полиция задержала почти 300 протестующих
Депардье принял православие
Депардье принял православие
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Ефремов прибыл на оглашение приговора без вещейЕфремов прибыл на оглашение приговора без вещей
В Бундесвере не стали разъяснять выводы об отравлении НавальногоВ Бундесвере не стали разъяснять выводы об отравлении Навального
Пропавшие накануне в Минске лидеры оппозиции пересекли границу с УкраинойПропавшие накануне в Минске лидеры оппозиции пересекли границу с Украиной
Российский препарат в пять раз снизил смертность от коронавирусаРоссийский препарат в пять раз снизил смертность от коронавируса
В Саудовской Аравии осудили убийц журналиста ХашкаджиВ Саудовской Аравии осудили убийц журналиста Хашкаджи

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»
Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В новом сезоне БДТ представит Шекспира под музыку Шнурова


7.9.2020 20:40
В новом сезоне БДТ представит Шекспира под музыку ШнуроваФото: censor.net

В новом сезоне Большой драматический театр (БДТ) им. Товстоногова представит публике премьерные постановки Андрея Могучего, Яна Фабра, а также эстонцев Тиита Ойяссо и Эне-Лийс Семпер, принимавших участие в Венецианской биеннале.

Как информирует пресс-служба культурного учреждения, для зрителей также готовят масштабный творческий проект под названием "Физики-лирики".

В число первых премьер БДТ в новом сезоне войдут постановки, показ которых планировался на минувшие весну и лето, но был отменен из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса. В частности, среди них спектакль Андрея Могучего "Три толстяка. Эпизод 7", "Джульетта" в постановке Тиита Ойяссо и Эне-Лийс Семпер и "Ночной писатель" Яна Фабра, созданный по мотивам дневников одного из наиболее заметных художников современности. 24 и 25 сентября он будет показан на Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр).

В октябре на основной сцене зрителям представят премьеру "Джульетты", созданной по мотивам трагического произведения Уильяма Шекспира. В первом спектакле, который в России поставил творческий тандем Тиита Ойясоо и Эне-Лийс Семпер, прозвучит музыка Сергея Шнурова. Бессменный лидер группы "Ленинград" создал ее специально для этой постановки.

6 сентября открылся для зрителей Большой театр. Первым спектаклем после долгого перерыва, связанного с продолжающейся пандемией, стала опера "Дон Карлос" Джузеппе Верди с Анной Нетребко в одной из главных партий.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Назван самый несчастливый возрастНазван самый несчастливый возраст
В Подмосковье двух мужчин убили в драке у кафеВ Подмосковье двух мужчин убили в драке у кафе
ООН: за обеспечение Крыма водой отвечают Россия и УкраинаООН: за обеспечение Крыма водой отвечают Россия и Украина
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭРоссия возобновляет авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
В мире число зараженных коронавирусом превысило 26 млн человекВ мире число зараженных коронавирусом превысило 26 млн человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru