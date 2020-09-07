Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В новом сезоне БДТ представит Шекспира под музыку Шнурова

7.9.2020 20:40

Фото: censor.net



В новом сезоне Большой драматический театр (БДТ) им. Товстоногова представит публике премьерные постановки Андрея Могучего, Яна Фабра, а также эстонцев Тиита Ойяссо и Эне-Лийс Семпер, принимавших участие в Венецианской биеннале.



Как информирует пресс-служба культурного учреждения, для зрителей также готовят масштабный творческий проект под названием "Физики-лирики".



В число первых премьер БДТ в новом сезоне войдут постановки, показ которых планировался на минувшие весну и лето, но был отменен из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса. В частности, среди них спектакль Андрея Могучего "Три толстяка. Эпизод 7", "Джульетта" в постановке Тиита Ойяссо и Эне-Лийс Семпер и "Ночной писатель" Яна Фабра, созданный по мотивам дневников одного из наиболее заметных художников современности. 24 и 25 сентября он будет показан на Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр).



В октябре на основной сцене зрителям представят премьеру "Джульетты", созданной по мотивам трагического произведения Уильяма Шекспира. В первом спектакле, который в России поставил творческий тандем Тиита Ойясоо и Эне-Лийс Семпер, прозвучит музыка Сергея Шнурова. Бессменный лидер группы "Ленинград" создал ее специально для этой постановки.



6 сентября открылся для зрителей Большой театр. Первым спектаклем после долгого перерыва, связанного с продолжающейся пандемией, стала опера "Дон Карлос" Джузеппе Верди с Анной Нетребко в одной из главных партий.



Автор: Злата Богатова

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