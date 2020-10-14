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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС


14.10.2020 14:04
«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКСФото: verv.su

Российский транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-17" смог установить рекорд по скорости полета до Международной космической станции (МКС). Отправившись в путь по сверхбыстрой схеме, он преодолел расстояние чуть более чем за три часа и успешно доставил в космос членов российско-американского экипажа.

Трансляция процесса стыковки корабля к станции ведется корпорацией "Роскосмос".

Как стало известно, транспортный корабль "Союз МС-17" стартовал с космодрома Байконур в 8:45 по московскому времени и уже в 11:49 причалил к модулю "Рассвет". Общее время полета до станции составило три часа и четыре минуты, что представляет собой рекорд для пилотируемых аппаратов.

В прошлом корабли "Союз" преодолевали путь до МКС примерно за шесть часов, но сегодня была впервые применена двухвитковая схема полета.

Ранее рекордным показателем считались три часа восемнадцать минут, за которые до станции добрался космический грузовик "Прогресс МС-15". Он также достиг МКС по новой двухвитковой схеме.

На станцию были успешно доставлены российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также их американская коллега Кэтлин Рубинс. На борту МКС их встречают представители "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вместе с астронавтом НАСА Крисом Кэссиди. Всем им скоро предстоит возвратиться из экспедиции: полет на Землю запланирован уже на 22 октября.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 191

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