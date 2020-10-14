|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС
14.10.2020 14:04
Фото: verv.su
Российский транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-17" смог установить рекорд по скорости полета до Международной космической станции (МКС). Отправившись в путь по сверхбыстрой схеме, он преодолел расстояние чуть более чем за три часа и успешно доставил в космос членов российско-американского экипажа.
Трансляция процесса стыковки корабля к станции ведется корпорацией "Роскосмос".
Как стало известно, транспортный корабль "Союз МС-17" стартовал с космодрома Байконур в 8:45 по московскому времени и уже в 11:49 причалил к модулю "Рассвет". Общее время полета до станции составило три часа и четыре минуты, что представляет собой рекорд для пилотируемых аппаратов.
В прошлом корабли "Союз" преодолевали путь до МКС примерно за шесть часов, но сегодня была впервые применена двухвитковая схема полета.
Ранее рекордным показателем считались три часа восемнадцать минут, за которые до станции добрался космический грузовик "Прогресс МС-15". Он также достиг МКС по новой двухвитковой схеме.
На станцию были успешно доставлены российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также их американская коллега Кэтлин Рубинс. На борту МКС их встречают представители "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вместе с астронавтом НАСА Крисом Кэссиди. Всем им скоро предстоит возвратиться из экспедиции: полет на Землю запланирован уже на 22 октября.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|