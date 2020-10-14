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В Москве учеников 6-11 классов переведут на дистанционное обучение
14.10.2020 13:33
Фото: vk.com
Учащиеся московских школ в период с 19 октября по 1 ноября будут обучаться дистанционно, пишут российские СМИ.
Соответствующий указ, распространяющийся на старшие классы, подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Документ был сегодня, 14 октября, опубликован на официальном сайте мэрии российской столицы. Как следует из текста указа, очное обучение будут продолжать в этот период лишь младшие классы - с первого по пятый. Дети вернутся в школы с 19 октября.
Учащиеся 6 - 11 классов после того, как окончатся двухнедельные каникулы, будут пока учиться в дистанционном режиме. Изменения действуют применительно ко всем образовательным организациям, функции и полномочия учредителя которых осуществляются двумя органами исполнительной власти столицы.
Администрация города также рекомендовала перевести занятия для старшеклассников в дистанционный формат руководству частных и спортивных школ.
В период с 19 октября до 1 ноября по решению властей Москвы установлены каникулы для тех, кто обучается по дополнительным образовательным программам, приостановлена деятельность детских досуговых центров и кружков.
Ранее оперативный штаб обновил статистику: за последние сутки в России впервые выявили более 14 тыс. случаев COVID-19. Наибольшее количество зараженных, как и прежде, в Москве, где зафиксировали 4 573 положительных теста на коронавирус.
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