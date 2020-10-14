Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки впервые выявили более 14 тыс. случаев COVID-19


14.10.2020 12:50
В России за сутки впервые выявили более 14 тыс. случаев COVID-19Фото: vk.com

За минувшие сутки в РФ было в первый раз зафиксировано боле 14 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. В общей сложности в нашей стране было зарегистрировано уже 1 млн 340 тыс. 409 положительных тестов на COVID-19.

Как информирует оперштаб, суточный прирост составил 14 231 новый случай заражения коронавирусом. Заболевшие были зафиксированы в 84 регионах РФ. Среди пациентов с подтвержденным диагнозом за истекшие сутки скончались 239 человек.

За последний день по стране были признаны выздоровевшими 7 920 зараженных.

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 4 573 новых случая инфицирования COVID-19, в Подмосковье — 429. Как заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, растущие показатели, которые уже приближаются к пятитысячной отметке, вызывают "огромную тревогу".

Ранее сообщалось о массовой проверке на коронавирус жителей китайского Циндао. В течение двух суток там протестировали более трех миллионов человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 207

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