Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки впервые выявили более 14 тыс. случаев COVID-19
14.10.2020 12:50
Фото: vk.com
За минувшие сутки в РФ было в первый раз зафиксировано боле 14 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. В общей сложности в нашей стране было зарегистрировано уже 1 млн 340 тыс. 409 положительных тестов на COVID-19.
Как информирует оперштаб, суточный прирост составил 14 231 новый случай заражения коронавирусом. Заболевшие были зафиксированы в 84 регионах РФ. Среди пациентов с подтвержденным диагнозом за истекшие сутки скончались 239 человек.
За последний день по стране были признаны выздоровевшими 7 920 зараженных.
В Москве за минувшие сутки зафиксировано 4 573 новых случая инфицирования COVID-19, в Подмосковье — 429. Как заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, растущие показатели, которые уже приближаются к пятитысячной отметке, вызывают "огромную тревогу".
Ранее сообщалось о массовой проверке на коронавирус жителей китайского Циндао. В течение двух суток там протестировали более трех миллионов человек.
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