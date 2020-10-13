Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Создан алгоритм, выявляющий в соцсетях отличников и двоечников

13.10.2020 22:12

Фото: marketingaffiliategems.com



Российским ученым удалось разработать алгоритм, который способен определить уровень успеваемости школьников, анализируя их сообщения в различных социальных сетях.



Нейросеть различила двоечников от отличников с точностью до 94%. Статья о результатах исследования появилась в научном журнале EPJ Data Science, краткий отчет приводит пресс-служба Высшей школы экономики.



Как пояснил автор работы, заведующий лабораторией вычислительных социальных наук Института образования НИУ ВШЭ Иван Смирнов, алгоритм анализировал посты "ВКонтакте" и короткие тексты в "Твиттере". В результате с точностью до 94% были выявлены учащиеся как с довольно высокой, так и низкой успеваемостью.



В частности, выяснилось, что отличники в своих постах употребляют большее количество иностранных слов, тогда как у двоечников чаще встречаются смайлики и заглавные буквы. По мнению ученого, открытие может оказаться полезным в целях своевременного выявления депрессии, которая способна оказывать влияние на оценки.



Ранее ученые установили максимально возможную скорость звука. Исследование проводилось коллективом специалистов, в который входили представители Кембриджского университета и Лондонского университета королевы Марии, а также их российские коллеги из Института физики высоких давлений в Троицке. По их мнению, предельный максимум скорости звука обусловлен такими фундаментальными константами как постоянная тонкая структура и соотношение масс протона и электрона.



Автор: Злата Богатова

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