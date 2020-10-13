ИнтерНовости - новости в стране и мире
В России за сутки впервые выявили более 14 тыс. случаев COVID-19
В России за сутки впервые выявили более 14 тыс. случаев COVID-19
Нижегородский стрелок найден в лесу мертвым
Нижегородский стрелок найден в лесу мертвым
Новый суточный рекорд заражения коронавирусом установлен в России
Новый суточный рекорд заражения коронавирусом установлен в России
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
NYT: Навального «отравили дважды»NYT: Навального «отравили дважды»
«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС
В Москве учеников 6-11 классов переведут на дистанционное обучениеВ Москве учеников 6-11 классов переведут на дистанционное обучение
В России за сутки впервые выявили более 14 тыс. случаев COVID-19В России за сутки впервые выявили более 14 тыс. случаев COVID-19
Власти Мехико демонтировали статую Колумба, установленную в центре городаВласти Мехико демонтировали статую Колумба, установленную в центре города

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Нижегородский стрелок получил разрешение на оружие без медосмотра


13.10.2020 20:24
Нижегородский стрелок получил разрешение на оружие без медосмотраФото: vk.com

В ходе расследования по уголовному делу о массовом убийстве в Нижегородской области уже удалось установить, что молодой человек ранее страдал от депрессии. Однако у психиатра он не наблюдался и смог получить разрешение на оружие, обратившись за соответствующими справками в частную медицинскую организацию.

О том, что подозреваемому выдали справки для получения разрешения на оружие без фактического и необходимого медицинского обследования, рассказали в ходе совещания с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Как отметили представители регионального СУ СКР, будучи подростком, нижегородский стрелок не раз проявлял агрессию в социальных сетях. Кроме того, он размещал на своих страницах посты в поддержку различных деструктивных течений.

Все факты, которые были выявлены в ходе начатого разбирательства, были проигнорированы уполномоченными органами внутренних дел и системы профилактики. Не предприняли никаких мер и представители администрации образовательного учреждения, которое в прошлом посещал молодой человек, подчеркнули представители ведомства.

Заслушав доклад о ходе расследования, Бастрыкин отдал поручение о детальном и всестороннем разбирательстве в целях установления всех обстоятельств и причин инцидента. Глава СКР также распорядился дать оценку деятельности или бездействию представителей органов профилактики и правоохранительных органов, школы и сотрудников частной медицинской организации, а также лиц, которые несли ответственность за выдачу разрешения на ношение оружия.

ЧП случилось в минувший понедельник, 12 октября, на территории деревни Большеорловское Нижегородской области, где 18-летний парень начал стрелять по людям. Юноша, приехавший погостить к бабушке, был вооружен огнестрельным оружием.

В результате инцидента трое мужчин погибли на месте, в больницу с ранениями попали трое пострадавших. Утром вторника сотрудники полиции и росгвардейцы нашли в лесу неподалеку от указанной деревни труп подозреваемого. Рядом с его телом были обнаружены ружья.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Лондоне госпитализировали Левина из «Интернов»В Лондоне госпитализировали Левина из «Интернов»
В разгар пандемии глава аппарата Белого дома устроил своей дочери пышную свадьбуВ разгар пандемии глава аппарата Белого дома устроил своей дочери пышную свадьбу
В России выявили еще 13 592 случаев COVID-19В России выявили еще 13 592 случаев COVID-19
В Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовностиВ Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовности
Кристен Стюарт призналась, что нервничает из-за роли принцессы ДианыКристен Стюарт призналась, что нервничает из-за роли принцессы Дианы

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru