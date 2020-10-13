Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Нижегородский стрелок получил разрешение на оружие без медосмотра

13.10.2020 20:24

Фото: vk.com



В ходе расследования по уголовному делу о массовом убийстве в Нижегородской области уже удалось установить, что молодой человек ранее страдал от депрессии. Однако у психиатра он не наблюдался и смог получить разрешение на оружие, обратившись за соответствующими справками в частную медицинскую организацию.



О том, что подозреваемому выдали справки для получения разрешения на оружие без фактического и необходимого медицинского обследования, рассказали в ходе совещания с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.



Как отметили представители регионального СУ СКР, будучи подростком, нижегородский стрелок не раз проявлял агрессию в социальных сетях. Кроме того, он размещал на своих страницах посты в поддержку различных деструктивных течений.



Все факты, которые были выявлены в ходе начатого разбирательства, были проигнорированы уполномоченными органами внутренних дел и системы профилактики. Не предприняли никаких мер и представители администрации образовательного учреждения, которое в прошлом посещал молодой человек, подчеркнули представители ведомства.



Заслушав доклад о ходе расследования, Бастрыкин отдал поручение о детальном и всестороннем разбирательстве в целях установления всех обстоятельств и причин инцидента. Глава СКР также распорядился дать оценку деятельности или бездействию представителей органов профилактики и правоохранительных органов, школы и сотрудников частной медицинской организации, а также лиц, которые несли ответственность за выдачу разрешения на ношение оружия.



ЧП случилось в минувший понедельник, 12 октября, на территории деревни Большеорловское Нижегородской области, где 18-летний парень начал стрелять по людям. Юноша, приехавший погостить к бабушке, был вооружен огнестрельным оружием.



В результате инцидента трое мужчин погибли на месте, в больницу с ранениями попали трое пострадавших. Утром вторника сотрудники полиции и росгвардейцы нашли в лесу неподалеку от указанной деревни труп подозреваемого. Рядом с его телом были обнаружены ружья.



Автор: Злата Богатова

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