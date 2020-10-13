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Нижегородский стрелок найден в лесу мертвым
13.10.2020 12:15
Фото: elcomercio.pe
В Нижегородской области нашли тело 18-летнего местного жителя, подозреваемого в стрельбе и убийстве трех человек, передают российские СМИ. Со ссылкой на источники в региональном СУ СКР отмечается, что труп был обнаружен в окрестностях деревни Большеорловское.
Как сообщает пресс-служба главка МВД по Нижегородской области, тело подозреваемого нашли в ходе операции, которую совместно проводили полицейские и сотрудники Росгвардии. Труп молодого человека с огнестрельным ранением был найден в лесополосе неподалеку от указанной деревни, куда парень приезжал погостить к родственникам.
Местонахождение молодого человека, который накануне устроил стрельбу и смертельно ранил трех человек, было установлено сегодня утром, около 7 часов. Сотрудники правоохранительных органов выдвинулись туда ближе к утру, отмечается в сообщении ведомства. По данным полиции, оба ружья, которые имелись при подозреваемом, были найдены около его тела.
Согласно последним официальным сведениям, жертвами инцидента в деревне Большеорловское стали трое мужчин. В больницу с серьезными ранениями доставили троих пострадавших, которые уже были прооперированы.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело, расследование активно продолжается.
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